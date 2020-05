Gmina Choroszcz. Potrzebujący otrzymają pomoc żywnościową

Przypomnijmy, Gmina Choroszcz, we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choroszczy, choroszczańskim Stowarzyszeniem „Chcę żyć”, a także Bankiem Żywności z Suwałk od początku 2020 roku już po raz 6. realizuje na swoim terenie Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-202, polegający na oferowaniu nieodpłatnej pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy Choroszcz.

Wydawanie żywności trwa w Choroszczy od 2015 roku. Dziś także, mimo trudnej sytuacji nie mamy wątpliwości, że żywność powinna być wydawana, a program kontynuowany – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Już kolejny miesiąc wydajemy żywność w nowych – wymagających warunkach, i widzimy, że jest to możliwe. Co więcej, z naszych informacji wnika, że jesteśmy jedną z niewielu gmin w kraju, która mimo pandemii, nie zawiesiła tej pomocy. Zatem majowa transza przed nami, a kolejna – czerwcowa także odbędzie się – deklaruje Burmistrz Wardziński. Jak pokazały poprzednie miesiące, do każdych okoliczności sanitarnych potrafimy się dostosować. A, nasi pracownicy, jeśli zajdzie taka potrzeba, są gotowi dostarczyć żywność potrzebującym osobiście. Na pewno Gmina Choroszcz nie pozostawi ich samym sobie – dodaje włodarz Gminy Choroszcz.

Od początku uruchomienia programu, czyli od 2015 roku potrzebujący mieszkańcy Gminy Choroszcz otrzymali łącznie blisko 55 ton produktów spożywczych:

W poprzedniej edycji programu, udało nam się pomóc 181 rodzinom, co przełożyło się na realną pomoc 423 osobom z terenu gminy Choroszcz – wylicza Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Za nami też niebagatelna wartość pomocy: ponad 55 ton przekazanych produktów spożywczych. Obecna transza także przyczyni się do poprawienia komfortu życia naszych mieszkańców – tych, którym nie wiedzie się najlepiej, i którzy naszej pomocy potrzebują – dodaje włodarz Wardziński.

Pomoc w obecnej edycji udzielana jest w okresie XII 2019-VII 2020.

Przypomnijmy, kto oraz w jakim zakresie może skorzystać z pomocy żywnościowej oferowanej przez Gminę Choroszcz w ramach Podprogramu 2019:

* OSOBY, KTÓRYM MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC, są identyfikowane na podstawie kryterium dochodowego – na podstawie zasad obowiązujących w Podprogramie. W obecnej edycji kryterium dochodowe wynosi 1 402 zł – przypadających na osobę samotnie gospodarującą i 1 056 zł – na osobę w rodzinie (szczegóły dotyczące świadczeń włączonych do dochodu oraz wyłączonych z niego, zawiera dokumentacja projektu, z którą można zapoznać się w M-GOPS w Choroszczy).

* ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, które można otrzymać w ramach Podprogramu 2019 to ok. 50,5 kg na osobę, w tym m.in.: warzywa i owoce (np. groszek z marchewką, biała fasola, koncentrat pomidorowy, buraczki w postaci wiórek, powidła śliwkowe, sok jabłkowy klarowany); makaron jajeczny oraz kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana; artykuły mleczne (mleko UHT – 7 l, 2 kg sera podpuszczkowego dojrzewającego); artykuły mięsne (np. ok. 3 kg szynki drobiowej, ok. 2 kg szynki wieprzowej mielonej, pasztet wieprzowy, makrelę w oleju). Paczki żywnościowe uzupełniają też: cukier, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym i herbatniki maślane.

Dodajmy, że oferowanie żywności to nie wszystko – wsparcie obejmuje też działania towarzyszące, tj.:

- warsztaty kulinarne;

- warsztaty edukacji ekonomicznej;

- warsztaty dietetyczne;

- warsztaty niemarnowania żywności,

oraz inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w siedzibie M-GOPS w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2) lub pod nr tel.: 85 713 22 23.

Pomoc oferowana mieszkańcom Gminy Choroszcz jest świadczona w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019, dotowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.