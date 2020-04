Gdy zasiądziemy przy wielkanocnym stole...

Wielkanocne śniadanie to piękna tradycja. Otwiera je modlitwa oraz zwyczaj dzielenia się jajkiem, będący okazją do złożenia bliskim życzeń. Podpowiadamy jak powinna wyglądać taka modlitwa – jej treść w załączeniu. Zazwyczaj wygłasza je gospodarz domu, by po niej życzyć domownikom wszelkiej pomyślności.

Na wielkanocnych stołach królują jajko, jako symbol życia i odrodzenia, serwowany jest też żurek lub biały barszcz oraz produkty ze święconki, której wyjątkowy w tym roku nie poświęcimy w kościołach, lecz możemy to zrobić we własnym zakresie.

- Zachęcamy, aby podtrzymać te piękną tradycję w naszych domach. Może to zrobić głowa rodziny, odmawiając stosowną modlitwę, którą znaleźć możemy np. na stronie internetowej Archidiecezji Białostockiej, albo w elektronicznym wydaniu miesięcznika „Drogi Miłosierdzia” - mówi ks. dr Andrzej Dębski, rzecznik Archidiecezji Białostockiej.

By dla nikogo nie zabrakło potraw na stole wielkanocnym, po raz kolejny w tym roku organizatorzy akcji „Koszyczek wielkanocny 2020” - Fundacja Hagia Marina - dostarczą wiktuały najbardziej potrzebującym osobom z regionu. 15 tys. przygotowanych koszyczków trafi do ok. 40 tys. seniorów i osób samotnych. Szczególną część grupy docelowej będą stanowić osoby hospitalizowane w dziecięcych oddziałach onkologicznych i jednoimiennych szpitalach zakaźnych w naszym województwie. Dzięki temu, że do akcji w tym roku zaangażowało się Województwo Podlaskie, obejmie ona cały region.

Tegoroczna Wielkanoc jest wyjątkowa, tak i koszyk przygotowywany potrzebującym. Będzie to w tym roku plastikowe jednorazowe pudełko, zapakowane z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. W nim obdarowani odnajdą pofarbowane jajka, sól, kiełbasa, chrzan, kawałek ciasta i oczywiście chleb. Będą to produkty pochodzące od lokalnych producentów z województwa podlaskiego. „Koszyczek” zostanie szczelnie zamknięty folią zgrzewczą i opatrzony naklejką z niezbędną treścią oraz życzeniami wielkanocnymi.

Koszyczki wielkanocne w ramach akcji zostaną dostarczone najbardziej potrzebującym, tak w czasie Wielkanocy katolickiej, jak i prawosławnej.

Małgorzata Sawicka