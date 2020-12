Funkcjonariusze białostockiego aresztu oddali krew

- Akcja oddawania krwi w naszych jednostkach to już stały element służby. Mamy jednostki, które regularnie co kilka miesięcy odwiedzają krwiobusy. W przypadku akcji organizowanych centralnie odzew wśród naszych koleżanek i kolegów jest szczególny. Szczególny jest czas oraz potrzeby chorych i placówek służby zdrowia. Do "mikołajkowej" akcji oddawania krwi oraz osocza ozdrowieńców, organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Służbę Więzienną, przystąpiło około 100 funkcjonariuszy białostockiego okręgu Służby Więziennej. Około 70 z nich odda krew, a 25 funkcjonariuszy którzy pokonali już COVID-19 odda szczególnie cenne w tym czasie osocze. Z uwagi na duże zainteresowanie akcją wśród załóg naszych aresztów i zakładów karnych, mamy już zaplanowane działania w punktach krwiodawstwa do okresu Świąt Bożego Narodzenia. Cały czas do oddawania osocza kwalifikują się nowi funkcjonariusze. Akcję będziemy prowadzili także po jej oficjalnym zakończeniu. W białostockim okręgu SW mamy 7 jednostek penitencjarnych, w których służbę pełni około 1300 funkcjonariuszy - oświadczył mjr Michał Zagłoba, Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku.