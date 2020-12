Filia łomżyńskiej WSPR w Wysokiem Mazowieckiem otrzymała nowy ambulans

- Cieszę się, że dzisiaj możemy przekazać państwu ten ambulans. Mam nadzieję, że podniesie to komfort pracy i bezpieczeństwo pracowników medycznych w pogotowia w Wysokiem Mazowieckiem – mówił Marek Malinowski.

Nowy nabytek wysokomazowieckiego pogotowia to ambulans typu C wyprodukowany na bazie Mercedesa Benz Sprinter 419. Jest wyposażony w nosze Medirol Extero, krzesełko kardiologiczne PENSI, defibrylator ZOLL X Series. Jego wartość to ok. 430 tys. zł. Marek Malinowski podkreślił, że zakup został sfinansowany w ze środków unijnych, budżetu państwa i z pieniędzy lokalnych samorządów.

Marek Malinowski przypomniał, że WSPR w Łomży otrzymała z funduszy unijnych na walkę z pandemią kwotę w wysokości 3,5 mln zł. Z tych pieniędzy dofinansowano zakup nowoczesnych ambulansów, środków ochrony osobistej i sprzętu ratowniczo – medycznego. Nowe karetki, oprócz Wysokiego Mazowieckiego, trafiły też do pogotowia w Zambrowie i Łomży.

Jak poinformował w rozmowie z portalem wrotapodlasia.pl Sławomir Szajda, dyrektor WSPR w Łomży, łomżyńskie pogotowie jest jednym z 14 partnerów uczestniczących w projekcie „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”.

- Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Podlaskiego zakupiono cztery ambulanse, środki ochrony osobistej, sprzęt medyczny oraz aparaturę i wyposażenie dla zespołów ratownictwa medycznego. Fundusze na zakup nowoczesnego ambulansu dla filii łomżyńskiej WSPR w Wysokiem Mazowieckiem pochodzą również z budżetu Miasta Wysokie Mazowieckie oraz budżetu Gminy Wysoki Mazowieckie – powiedział Sławomir Szajda.

Karol Nowicki, członek Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, z inicjatywy którego pozyskano wsparcie Samorządu Województwa Podlaskiego na zakup nowego ambulansu zaznaczył, że w działanie na rzecz poprawy funkcjonowania łomżyńskiej filii WSPR w Wysokiem Mazowieckiej licznie włączyło się również lokalna społeczność m.in. przedsiębiorcy, działacze społeczni przekazując środki finansowe.

- Przy wsparciu załogi ratowników naszego pogotowia ratunkowego wystosowaliśmy pismo do panów burmistrza oraz wójta i innych podmiotów t.j. Mlekovita, Bank Spółdzielczy Wysokie Mazowieckie, Bank Spółdzielczy Sokoły, Bank Rozwoju z Szepietowa. Inicjatywę wspomogli również lokalni przedsiębiorcy – mówił radny, któremu Marek Malinowski, członek zarządu przekazał klucze do nowego pojazdu.

W uroczystości wzięli też udział Jarosław Siekierko - Burmistrz Wysokiego Mazowieckiego, Krzysztof Krajewski - Wójt Gminy Wysokiego Mazowieckiego, Dominik Maślach - Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Liderem projektu „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest Województwo Podlaskie. Projekt jest realizowany na kwotę ponad 56,1 mln zł przy udziale 90 % dofinansowania w kwocie 50,4 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Uczestniczy w nim 14 podmiotów z województwa podlaskiego, w tym trzy wojewódzkie stacje pogotowia ratunkowego – w Łomży, Białymstoku i Suwałkach.

tekst: Cezary Rutkowski, Aneta Kursa

fot.: Kamil Timoszuk