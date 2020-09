Dzień z bł. ks. Michałem Sopoćko

W dniach 27-28 września 2020 roku, obchodzimy Dni Patronalne Miasta Białegostoku. Ze powodu epidemii dni te mają w tym roku specyficzny charakter. Aby umożliwić jak największej liczbie osób włączenie się w obchody Archidiecezja Białostocka przygotowała 12 godzinną internetową audycję poświęconą osobie, działalności i dziedzictwie jakie pozostawił bł. ks. Michał Sopoćko. Jedną z części porządku wydarzenia była uroczysta Gala wręczenia nagród osobom czynnie zaangażowanych w działalność polegającą na krzewieniu Bożego Miłosierdzia w Polsce i zagranicą. Nagrody zostały przyznane w następujących kategoriach: Apostoł Miłosierdzia – nagroda specjalna, Świadek Miłosierdzia Bożego w Polsce, Świadek Miłosierdzia Bożego w Świecie oraz Wychowawca Miłosierdzia.

W tym roku nagrodę specjalną otrzymał abp Henryk Hoser SAC, który nie mógł wziąć udziału w uroczystości. W imieniu arcybiskupa statuetkę odebrał abp Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki, który przypomniał zebranym duży wkład duchownego w głoszeniu świadectwa o Bożym Miłosierdziu.

- Chciałbym przy okazji dodać, że abp Hoser był przez dwie kadencje przełożonym Legii Miłosierdzia Bożego we Francji. Przez wiele lat głosił świadectwo w Paryżu, gdzie publiczne głoszenie o Miłosierdziu Bożym było zakazane. Do dzisiaj kult Miłosierdzia Bożego jest tam obecny i abp Hoser ma w tym swój udział i na pewno na to wyróżnienie zasłużył – powiedział arcybiskup Wojda.