Dworzec kolejowy w Siemiatyczach - otwarty po przebudowie!

Dworzec zmodernizowany w ramach Programu Inwestycji Dworcowych

Dworzec w Siemiatyczach to już czwarty obiekt zmodernizowany w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w województwie podlaskim. Dzięki przebudowie podróżni mogą oczekiwać na pociąg w komfortowych warunkach. Renowację przeszła elewacja budynku wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi, takimi jak gzymsy czy pilastry. Z okien dworca usunięto kraty, ponadto wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. W ramach inwestycji przeprowadzono również szereg innych prac budowlanych, w tym m.in. wykonano izolację przeciwwilgociową fundamentów, wyburzono ścianki działowe, wzmocniono stropy pomiędzy kondygnacjami, wymieniono więźbę dachową oraz poszycie dachu. Wyburzono również dawny szalet znajdujący się w pobliżu budynku dworcu.

– Zmodernizowany dworzec kolejowy w Siemiatyczach przyciąga swoim wyglądem. Jest nowoczesny, komfortowy i proekologiczny. Właśnie taka powinna być infrastruktura kolejowa, również ta dworcowa. Program Inwestycji Dworcowych, w ramach którego został przebudowany dworzec w Siemiatyczach, to największy program modernizacji dworców kolejowych w naszej historii. Dzięki niemu polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na blisko 200 dworców – wyjaśnił Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

– Siemiatycze to kolejny dworzec położony przy tzw. Magistrali Wschodniej, który został przebudowany zgodnie ze współczesnymi standardami oraz troską o komfort i dostępność dla wszystkich grup podróżnych, także tych z ograniczoną mobilnością. Warto również zauważyć, że po modernizacji budynek stał się energooszczędny i tańszy w eksploatacji. Mieszkańcy Siemiatycz docenią z pewnością duże zmiany, którym uległo bezpośrednie otoczenie dworca. To już 23. inwestycja zakończona przez PKP S.A. w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, a także dobry prognostyk na przyszły rok, w którym zostaną udostępnione kolejne zmodernizowane dworce kolejowe – mówił Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Siemiatycze doczekały się modernizacji dworca kolejowego w ramach Programu Inwestycji Dworcowych PKP S.A. na lata 2016-23. To kolejny taki obiekt w woj. podlaskim, a następne dworce są w trakcie budowy i przebudowy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości pamięta, czym jest zrównoważony rozwój i stawia na rozwój infrastruktury komunikacyjnej także na Podlasiu czy Lubelszczyźnie, czego najlepszym dowodem jest zrewitalizowany niedawno piękny dworzec w Białymstoku czy dziś otwierany w Siemiatyczach. Ta inwestycja to także dowód na dobre wykorzystanie środków unijnych. PKP S.A. jako spółka podległa Ministerstwu Aktywów Państwowych zrealizowała tę inwestycję za 9,5 mln zł brutto z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – powiedział Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych.

Udogodnienia dla podróżnych

Metamorfozę przeszła przestrzeń obsługi podróżnych. Wewnątrz budynku udostępniono podróżnym hol pełniący funkcję poczekalni, który wyposażono w nowe ławki z podłokietnikami, kosze, plansze z rozkładami jazdy pociągów, nowoczesne oświetlenie oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, a także system informacji głosowych dostosowujący głośność do tła otoczenia. W budynku po przebudowie znalazły się również toalety ogólnodostępne, w tym te przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Dworzec dostępny dla osób niepełnosprawnych

Z myślą o osobach o ograniczonej mobilności wprowadzono również szereg innych usprawnień. Zlikwidowano bariery architektoniczne, zamontowano oznaczenia w alfabecie Braille’a, tablice dotykowe z planem dworca oraz ścieżki prowadzące w budynku dworca i w jego bezpośrednim otoczeniu. Ułatwią one przemieszczanie się osobom niewidomym i niedowidzącym. Nowością jest pochylnia o łagodnie wyprofilowanym nachyleniu, ułatwiającą dostęp do budynku z poziomu placu przed dworcem. Ważnym elementem zakończonej inwestycji był montaż systemów monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz systemów przeciwpożarowych.

Ekologiczny dworzec

Przy okazji przebudowy dworzec stał się również bardziej ekologiczny. Zamontowano w nim nowe energooszczędne oświetlenie wraz z automatyką sterującą. W celu ograniczenia strat ciepła wykonano ocieplenie budynku oraz zamontowano stolarkę okienną i drzwiową o niskim współczynniku przenikalności ciepła. Całość urządzeń i systemów zamontowanych na dworcu będzie nadzorowana przy pomocy systemu BMS (Building Management System), co przyczyni się dodatkowo do optymalizacji zużycia energii elektrycznej i wody.

– Unia Europejska dostrzega i kompleksowo wspiera rozwój kolejowego systemu transportowego w Polsce. Oprócz dużych dworców we Wrocławiu czy Krakowie, Unia wspiera także remonty w mniejszych miejscowościach, takich jak Siemiatycze. Dzięki tym inwestycjom, koleje stają się dostępne dla każdego. Chcemy korzystać z nowoczesnych dworców i infrastruktury kolejowej, które są bezpieczne i wygodne oraz dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. W przypadku Siemiatycz, gdzie wielu mieszkańców związanych jest z Brukselą, wierzę, że ten nowoczesny i ekologiczny dworzec sprawi, że więcej osób z tego regionu wybierze kolej, aby dotrzeć do lotnisk na Okęciu czy w Modlinie, a z nich dalej do Belgii. Dodatkowo, dzięki współfinansowaniu z funduszy unijnych nowych wagonów oraz modernizacji linii kolejowych nr 31 i nr 2, taka podróż odbędzie się w komfortowych warunkach – dodał Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

– Przebudowany dworzec w Siemiatyczach to kolejny przykład wykorzystania środków unijnych do poprawy jakości, wygody i komfortu w podróży – również podróżnych o ograniczonej mobilności. Odnowiony, unowocześniony, proekologiczny i przyjazny dla podróżnych dworzec w Siemiatyczach, dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia jest niezwykle estetyczny, ale też, dzięki swoim walorom użytkowym, zachęca do podróży – przekonywała Joanna Lech p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.