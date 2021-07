Druhowie z OSP Letniki mają nową strażnicę

Sebastian Łukaszewicz podczas otwarcia odczytał list marszałka Artura Kosickiego, skierowany do uczestników otwarcia:

- Dzisiejsza uroczystość to znakomita okazja do złożenia podziękowań Druhom za Waszą codzienną gotowość do niesienia pomocy ludziom w chwilach najcięższej próby – pożarów, wypadków drogowych czy klęsk żywiołowych. Z olbrzymim zaangażowaniem ratujecie ich, będąc zawsze tam, gdzie o ludzkim zdrowiu i życiu decydują wręcz sekundy - napisał marszałek.