Drugi dzień wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Podlaskiem

Otwarte 17 maja br. Centrum Wystawowe w Siemiatyczach to najświeższa inwestycja Pronaru – lidera w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń dla rolnictwa, usług komunalnych oraz branży transportowej. Centrum to 10-hektarowy plac przy fabryce, na którym prezentowana jest pełna gama maszyn i komponentów produkowanych przez firmę Pronar. Są eksportowane do ponad 70 krajów na całym świecie. Zakład w Siemiatyczach to jeden z ośmiu podlaskich oddziałów Pronaru.

- Z dumą odwiedzam takie firmy jak ta. Po pierwsze, świadczą o tym, że Polak potrafi, i że polski przemysł może być na światowym poziomie. To prawdziwy „top of the top” – mówił Andrzej Duda.





Prezydent podkreślał, że firma jest jednym z największych pracodawców w regionie:

- Blisko 3 tysiące osób znajduje tu zatrudnienie. To są rodziny, których ojcowie i matki dzięki temu mają pracę, utrzymują swoje gospodarstwa domowe. Można powiedzieć, że całe miejscowości tutaj w Podlaskiem funkcjonują w oparciu o firmę Pronar – zaznaczył prezydent.

Dodał, że przedsiębiorstwo od 33 lat nieustannie rozwija się, o czym świadczą nowe inwestycje takie jak Centrum Wystawiennicze, własna flota lotnicza, utworzenie centrum badawczo-rozwojowego, otwieranie kolejnych oddziałów firmy.

- Chciałbym, aby do tej niezwykle dynamicznie rozwijającej się firmy dołączył także dynamiczny rozwój Podlaskiego, za który odpowiedzialne są przede wszystkim władze centralne, bo to jest kwestia odpowiedniej realizacji programów rozwojowych, budowania tutaj odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej – mówił prezydent.

Andrzej Duda wyraził nadzieję, że w najbliższych latach w województwach Polski wschodniej powstanie sieć komunikacyjna umożliwiająca szybszy rozwój regionów takich jak m.in. Podlaskie, Lubelskie czy Podkarpackie. Jednym z tych impulsów ma być międzynarodowy szlak komunikacyjny Via Carpatia.

Prezydent Andrzej Duda przebywał w Podlaskiem od poniedziałku (7.06). W pierwszym dniu wizyty odwiedził Świętą Górę Grabarkę, gdzie spotkał się z metropolitą warszawskim i całej Polski Sawą oraz duchownymi prawosławnymi. Oddał hołd pomordowanym w Zaleszanach i spotkał się ze społecznością białoruską.

Aneta Kursa

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Mateusz Duchnowski