Droga z determinacji

- To największe i najbardziej kosztowne zadanie drogowe w historii naszego samorządu. Całkowity koszt drugiego etapu to ponad 5,6 miliona złotych, a z dodatkowymi pracami prawie 6 mln. Blisko 2,8 miliona to dotacja wojewody z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozwoliło to na budowę 2130 metrów drogi o szerokości 6 metrów, chodników, skrzyżowań, odwodnienia, oświetlenia. Wcześniej zresztą był pierwszy etap, czyli odcinek 300 metrów, wykonany wyłącznie z własnych środków, aby móc uzyskać dodatkowe punkty przy wnioskach o dofinansowanie. Ta inwestycja ma swoją historię, która wskazuje, jak wiele można osiągnąć dzięki determinacji - mówił wójt Piotr Kłys.

Samorząd gminy Łomża o dofinansowanie budowy szlaku kluczowego nie tylko dla Kupisk Starych, ale także układu komunikacyjnego w gminie, zabiegał od 2016 roku. Kolejne wnioski były odrzucane, ponawiane po pewnych modyfikacjach aż w 2018 roku się udało.

Jego zdaniem, w działalności samorządów po 1990 roku budowa dróg jest jednym z najważniejszych zadań. W gminie Łomża przez 20 lat powstało około 100 kilometrów dróg, z czego znaczna część w ostatniej kadencji.

- Tak sie składa, że budują u nas wszyscy administratorzy dróg. Powstaje krajowa Via Baltica. Za chwilę oddawane będą do użytku dwie wojewódzkie drogi: obwodnica Kupisk i obwodnica Konarzyc. Kilka dni temu otwieraliśmy drogę powiatową i powstają kolejne. No i oczywiście są też gminne - dodał wójt.

Gratulacje wszystkim zaangażowanym w realizację inwestycji w Kupiskach przekazał wicemarszałek Marek Olbryś.

- Życzę użytkownikom przede wszystkim, żeby ta droga była bezpieczna, dobra dla komunikacji nie tylko samochodowej, ale międzyludzkiej również - powiedział.

Satysfakcję z zakończenia batalii o ulicę Armii Krajowej wyraziła w imieniu lokalnej społeczności radna i sołtys Kupisk Bożena Jackowska, a Marian Nieciecki wskazał, że do sukcesu przyczynili się także przedsiębiorcy, którzy już od lat 90. umieszczali w tym rejonie woje firmy. Poświęcenia drogi dokonał ksiądz Krzysztof Dąbrowski, proboszcz parafii w Kupiskach Starych.

mg

oprac.ak