Droga wojewódzka z Piątnicy Poduchownej do Osowca zostanie wyremontowana

- Jak objęłam mandat radnej, poprosiłam o ujęcie do budżetu województwa remontu tej drogi. Jak widać, powoli, etapami udaje się go realizować. Konieczność jej naprawy przyjęłam jako priorytet, gdyż była ona jedną z najgorszych w regionie - podkreślała Wanda Mieczkowska.

Radna dodała, że z jej punktu widzenia to szczególnie ważne, gdyż jako mieszkanka powiatu często z tej trasy korzysta i doskonale wie, z jakimi problemami kierowcy się w tym miejscu borykają.

- Dzisiaj rozpoczynamy remont kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 668. Była to chyba najbardziej zdegradowana droga wojewódzka. Przypomnę, że w zeszłym roku dokonaliśmy remontu przejścia przez Klimaszewnicę, w powiecie grajewskim, a kluczowym elementem prac była gruntowna przebudowa mostka na rzeczce, noszącej taką samą nazwę jak miejscowość. Zostały skorygowane łuki drogi oraz zbudowano nowe chodniki – powiedział w rozmowie z Wrotami Podlasia Marek Olbryś, wicemarszałek województwa, który dodał, że mieszkańcy skarżyli się na wiosenne podtopienia, dlatego powstał też system odprowadzania wody. - Pomimo pandemii prace drogowe idą pełną parą i w dużej skali. Jest to możliwe dzięki temu, że Zarząd Województwa podjął decyzję o zwiększeniu sum przeznaczanych na remonty i bieżące utrzymanie dróg z około 18 do ponad 51 milionów złotych. – powiedział wicemarszałek.

Droga wojewódzka nr 668 jest kluczowa dla tej części regionu. Podkreślał z kolei Krzysztof Milewski, wójt gminy Radziłów.

- Ta trasa jest bardzo ważna - łączy nas bowiem z głównymi miastami, takimi jak Mońki, Białystok, Łomża. Jest ważna również pod kątem turystycznym, ale i gospodarczym, z racji tego, że towar do przedsiębiorstw i firm z gminy jest dowożony właśnie tą drogą - mówił.

Droga nr 668 z Piątnicy Poduchownej do Osowca nie przechodziła poważniejszych remontów od kilkudziesięciu lat. Liczne uszkodzenia, deformacje nawierzchni, wyboje i koleiny to rzeczywistość, z którą muszą się borykać na co dzień kierowcy.

- Inwestycja w drogi jest bardzo ważna, a szczególnie na takich trasach. Odkąd żyję nie pamiętam, aby był tutaj przeprowadzany jakikolwiek remont. W tym roku naprawiono już odcinek na długości 1800 m, a teraz rozpoczęły się prace na odcinku 3250 m i to jest ten najgorszy odcinek. W sumie zostanie naprawione ponad 5 km drogi wojewódzkiej nr 668 – podkreślił obecny na spotkaniu poseł Zbigniew Gwiazdowski, który podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji, zwłaszcza Zarządowi Województwa Podlaskiego i wyraził nadzieję, że w grudniu okoliczni mieszkańcy będą już mieli nieporównywalnie lepszy komfort jazdy.

Ponad trzykilometrowy odcinek trasy zyska nową nawierzchnię oraz nowe oznakowanie, odtworzone zostaną też rowy przydrożne, skarpy wybrukowane, a pobocza uzupełnione.

Jak powiedział Józef Sulima, Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, modernizacja tego odcinka drogi ma zostać zrealizowana do 15 grudnia br.

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Województwa Podlaskiego. Jej koszt to około 2,5 mln zł. Wykonawcą prac drogowych jest firma STRABAG Sp. z o.o.

Władysław Tokarski/Anna Augustynowicz

fot. Piotr Babulewicz