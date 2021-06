Droga wojewódzka z Klimaszewnicy w kierunku Osowca w końcu wyremontowana

- Cieszę się, że zakończyliśmy czas niemocy w sprawie tego komunikacyjnie zdegradowanego obszaru województwa oraz tej bardzo ważnej drogi. To szlak istotny ze względów gospodarczych - wysoko rozwinięte i zmechanizowane rolnictwo - ale także turystycznych i poznawczych. To przecież tuż obok doliny Biebrzy z parkiem narodowym i unikalną przyrodą. Przyjmujemy tu gości z całego świata, to jedna z naszych wizytówek. Dobre warunki komunikacyjne to sprawa absolutnie podstawowa. Przede wszystkim dla bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Droga wojewódzka 668 to ponad 50 kilometrów od Piątnicy do Osowca. Łączy dwie krajowe trasy nr 64 i 65, jest ważnym szlakiem komunikacyjnym dla mieszkańców gmin Piątnica, Jedwabne, Przytuły, Radziłów i Wąsosz, m. in. w kierunku Białegostoku.

- To była chyba najgorsza i najbardziej zapomniana z dróg wojewódzkich w naszym regionie. Wiele lat zmagaliśmy się z niemożnością doprowadzenia do jej remontu. Udaje się to dopiero w tej kadencji. Na ręce wicemarszałka Marka Olbrysia chcę złożyć podziękowania marszałkowi Arturowi Kosickiemu i całemu zarządowi województwa. Dziękuję też radnej Sejmiku, Wandzie Mieczkowskiej, która niestrudzenie zabiegała o tę inwestycję - mówił poseł Kazimierz Gwiazdowski, mieszkaniec wsi Mścichy przy drodze 668.

Jego zdaniem rola tej trasy jeszcze wzrośnie, gdy powstanie ekspresowe połączenie Białegostoku z Ełkiem, czyli międzynarodowych szlaków S8 i S61.

Podziękowań władzom województwa nie szczędziła radna Wanda Mieczkowska, starosta grajewski Waldemar Remfeld oraz wójt Radziłowa Krzysztof Milewski, który podkreślił, że kluczowym problemem była modernizacja przejścia przez Klimaszewnicę.

Racje przyznali mu wicemarszałek Marek Olbryś i Mariusz Nahajewski, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

- To było najbardziej kosztowne zadanie z nowym mostem, odwodnieniami, ścieżkami rowerowymi, chodnikami. Modernizacja całej trasy to duże przedsięwzięcie, dlatego realizujemy je w etapach. Dzisiaj kończymy jeden i zaczynamy kolejny, także w Klimaszewnicy i dalej w stronę Mścich. Myślę, że w 2023 roku cała droga od Osowca do Piątnicy będzie "jak Pan Bóg przykazał"- zapowiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

tekst i fot.: Maciej Gryguc