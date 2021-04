Dotacje na poprawę bezpieczeństwa w gminie Jedwabne

Pierwsza z podpisanych umów dotyczy remontu drogi dojazdowej, prowadzącej do gminnej oczyszczalni ścieków, która stanowi najkrótszy dojazd z Jedwabnego do miejscowości Grabnik. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie robót ziemnych, podbudowy betonowej, kruszyw, jak też wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, chodników i krawężników. Remont poprawi nie tylko bezpieczeństwo ruchu, ale ułatwi obsługę i dojazd do gminnej oczyszczalni. Przyznana dotacja na ten cel to 450 tys. zł.

- Cieszę się, że możemy wesprzeć gminę w tego typu inwestycjach, które przełożą się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Zyskają oni bezpieczniejsza drogę i miejski monitoring. Instalacja kamer pozwoli na stałą kontrolę najważniejszych miejsc w mieście Jedwabne - powiedział Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. - Natężenie ruchu na tej drodze jest dość duże. Jest ona w fatalnym stanie, położona na gruncie nośnym, na torfowiskach. Nie mieliśmy środków na jej naprawę. Pieniądze otrzymane od urzędu marszałkowskiego pozwolą na przywrócenie jej do stanu bezpiecznego użytkowania – przyznał Adam Niebrzydowski, burmistrz Jedwabnego.

Gmina uzyskała także dofinansowanie na montaż miejskiego monitoringu. Na 0,5-hektarowej części centrum Jedwabnego, obejmującej park oraz pięć przyległych ulic, zawiśnie osiem kamer z bezpośrednim przesyłem. Montaż monitoringu będzie kosztować 50 tys. zł

- To przede wszystkim kwestia poprawy bezpieczeństwa. Na terenie naszego miasta mają miejsce różne zdarzenia – dodał Adam Niebrzydowski. – Myślę, że po zrealizowaniu tej inwestycji, mieszkańcy poczują się bezpieczniej.

Dofinansowanie tych inwestycji jest możliwe dzięki dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.

Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Barbara Likowska-Matys

fot.: Małgorzata Sawicka