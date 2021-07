Dotacja na zabytkowy kościół w Kundzinie

– Przyznana dotacja to pieniądze na rzecz naszego dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwa, o które należy dbać szczególnie – bez opieki lokalne zabytki powoli niszczeją – powiedziała Wiesława Burnos, członek zarządu województwa.

Podkreśliła też, że działania obecnego zarządu województwa w zakresie zachowania dziedzictwa, wsparcia w obszarze ochrony zabytków widać wyraźnie w całym regionie.

To wsparcie trafi teraz do Kundzina. Miejscowa, zabytkowa świątynia wymaga prac remontowych, do których przeprowadzenia niezbędna jest dokumentacja budowlana. Jej koszt pokryje przekazana przez zarząd dotacja.

– Pozwoli to na realizację planów dotyczących remontu dachu kościoła oraz wymianę instalacji elektrycznej, aby nie było zagrożenia pożarowego. Z racji tego, że nasza parafia liczy niewielu, bo około 600 wiernych, w obecnej chwili nie mielibyśmy możliwości na zdobycie takich pieniędzy – zaznaczył ks. Grzegorz Kułakowski, proboszcz parafii.

Drewniany kościół w Kundzinie zbudował w 1562 r. król Zygmunt II August, który przekazał parafię jezuitom sprawującym opiekę duszpasterską. Budowa siedziby parafii zakończyła się w 1856 r., a w 1930 r. powiększono ją i zbudowano nowy ołtarz. W 1931 r. abp Romuald Jałbrzykowski dokonał konsekracji kościoła i ołtarza. W 2013 r. kościół wraz z przyległym cmentarzem i kostnicą został wpisany do rejestru zabytków.



Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Anna Augustynowicz