Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego dla strażaków i piłkarzy w Śniadowie

Kontynuując w powiecie łomżyńskim przekazywanie czeków, którymi samorząd województwa wspiera działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, wicemarszałek Marek Olbryś spotkał się najpierw z wójtem Rafałem Pstrągowskim i druhami ze Szczepankowa. Kwotę 19 tysięcy złotych jednostka należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego przeznaczy na uzupełnienie wyposażenia.

Gospodarze zaprosili także wicemarszałka i radnego na emocje sportowe, czyli mecz piłkarski Klubu Sportowego Śniadowo z drugim zespołem Tura Bielsk Podlaski. Gospodarze zrobili sobie prezent i wygrali 2:0, a kolejny otrzymali już od marszałka. To 25 tysięcy złotych na działalność KS Śniadowo.

- U piłkarzy widać chęć do gry, w ich otoczeniu jest chęć do działania. To trzeba wspierać. Jestem pod wrażeniem zainteresowania ze strony kibiców, ale także jakości gry i zaangażowania zawodników. Widać, że piłka w mniejszych miejscowościach to nie tylko jedna z możliwych propozycji spędzania czasu, ale rodzaj święta - podkreślił wicemarszałek Marek Olbryś.

Władze gminy nie żałują przeznaczania części budżetu na sport.

- W powiecie łomżyńskim jesteśmy jedynym ośrodkiem - nie licząc samej Łomży - z seniorską drużyną piłkarską. To wydatek, ale warto. Sport to zdrowie i dobry sposób spędzania wolnego czasu, a dla gminy promocja - powiedział wójt Śniadowa Rafał Pstrągowski.

Docenia, że działacze klubu sami też podejmują starania o dodatkowe fundusze.

-Wzięliśmy udział w konkursie Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zespołów seniorskich w grach zespołowych. Pieniądze posłużą nam na organizację spotkań u siebie, wyjazdy, stroje, utrzymanie boiska. Wszyscy chwalą jakość naszej murawy - mówi prezes KS Śniadowo Zenon Czenstkowski

KS Śniadowo istnieje od 2003 roku. To klub wyłącznie piłkarski z zespołem seniorów i trzema młodzieżowymi. Do największych sukcesów zalicza dwukrotny awans do IV ligi (wojewódzkiej). Ale może być lepiej. Po wygranej z Turem II gospodarze uznali, że wicemarszałek Marek Olbryś przynosi im szczęście i zapraszają go już na każde spotkanie.

tekst i foto Maciej Gryguc

oprac.: Kamil Timoszuk