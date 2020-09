Czeki trafiają do strażaków

- Mylę, że większe dofinansowanie OSP to w tej kadencji jedna z cenniejszych inicjatyw zarządu województwa i przyjęta przez sejmik. Zaczynaliśmy od 2 milionów złotych, w tym roku mamy 2,5 miliona, a postaramy się już w przyszłym podnieść tę kwotę do 3 milionów i systematycznie co roku tę inicjatywę kontynuować - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

W jego ocenie, jednostki OSP, zwłaszcza te, które należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), w pełni zasługują na wsparcie.

- Ich praca to już od dawna nie tylko pożary, ale wszelkiego rodzaju zagrożenia: od klęsk żywiołowych po zabezpieczanie imprez. Druhowie są zwykle także animatorami życia ekonomicznego, społecznego, kulturalnego czy sportowego w swoich społecznościach. Te czeki to okazja, by im podziękować za to, że służą drugiemu człowiekowi - dodał Marek Olbryś.

Spotkania ze strażakami rozpoczął od Rutek w powiecie zambrowskim. W Jedwabnem rozmawiał z samorządowcami i druhami z Jedwabnego i Przytuł, a w Grajewie z reprezentantami jednostek z miasta i gminy Grajewo, Rajgrodu, Szczuczyna, Wąsosza i Radziłowa. W kolejnych dniach Marek Olbryś odwiedzi jeszcze jednostki z powiatów łomżyńskiego i kolneńskiego.

W Rutkach i Jedwabnem wraz z wicemarszałkiem byli senator Marek Adam Komorowski i radny sejmiku Piotr Modzelewski.

- Ochotnicze straże są ważnym ogniwem w całym systemie bezpieczeństwa mieszkańców. Są po prostu najbliżej. To dobra inicjatywa urzędu marszałkowskiego i środki w znaczącej wysokości - z uznaniem mówił senator Marek Adam Komorowski.

W Grajewie czeki wręczali razem z wicemarszałkiem Markiem Olbrysiem poseł Kazimierz Gwiazdowski i radna sejmiku Wanda Mieczkowska.

- Ten rok szczególnie był trudny. Chciałbym przekazać ogromne podziękowania za udział w walce z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Powstaje już program ochrony przeciwpożarowej dla BPN. To będzie wielka szansa dla zawodowych i ochotniczych straży z tego rejonu - poinformował Kazimierz Gwiazdowski.

Strażacy i samorządowcy wiedzą na co przeznaczyć "marszałkowskie" pieniądze. Burmistrz Jedwabnego Adam Niebrzydowski deklaruje np. zakup kamery termowizyjnej. Łukaszowi Zawistowskiemu, szefowi reaktywowanej niedawno OSP w Bełdzie i w całej gminie Rajgród, przyda się wszystko, co posłuży do wyposażania wozu strażackiego.





tekst i fot.: Maciej Gryguc





Wykaz kwot dofinansowania dla OSP w gminach Ziemi Łomżyńskiej:



Powiat Zambrowski

1. Gmina Rutki – 20 000 zł



Powiat Łomżyński

1. Gmina Łomża – 30 000 zł

2. Gmina Miastkowo – 40 000 zł

3. Gmina Piątnica – 20 000 zł

4. Gmina Przytuły – 20 000 zł

5. Gmina Śniadowo – 19 000 zł

6. Gmina Wizna – 19 500 zł

7. Gmina Zbójna – 10 000 zł

8. Gmina Jedwabne – 35 000 zł

9. Gmina Nowogród – 50 000 zł



Powiat Kolneński

1. Gmina Grabowo – 25 000 zł

2. Gmina Kolno – 26 000 zł

3. Gmina Mały Płock – 20 000 zł

4. Gmina Turośl – 35 000 zł

5. Miasto Kolno – 35 000 zł

6. Gmina Stawiski – 30 000 zł



Powiat Grajewski

1. Gmina Grajewo – 25 000 zł

2. Miasto Grajewo – 20 000 zł

3. Gmina Radziłów – 33 500 zł

4. Gmina Wąsosz – 24 500 zł

5. Gmina Rajgród – 15 000 zł

6. Gmina Szczuczyn – 15 000 zł