Czeki dla strażaków z powiatu kolneńskiego

- To podziękowanie od Sejmiku Województwa Podlaskiego za ogromny wkład wnoszony przez was do samorządów. Tak naprawdę wasza rola to przecież nie tylko pożar czy wypadek na drodze, ale codzienna troska o najbliższych przyjaciół tworzący lokalne społeczności. Za to chcemy dzisiaj podziękować - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Przypomniał, że ten rok oznacza rekordowe wsparcie samorządu województwa dla OSP - 2,5 miliona złotych, a ze specjalnymi dotacjami dla jednostek walczących wiosną z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym, ponad 3 mln. Pieniądze trafiły do blisko 100 gmin, które prawidłowo i w terminie przygotowały wnioski. Na scenę kolejno wchodzili burmistrzowie Agnieszka Rutkowska ze Stawisk (otrzymała czek na 30 tys. zł) i Andrzej Duda z Kolna (35 tys.) oraz wójtowie: Józef Dymerski z Małego Płocka (20 tys.), Józef Wiśniewski z gminy Kolno (26 tys.) i Andrzej Piętka z Grabowa (25 tys.) wraz z reprezentantami straży. Do Piotra Niedbały z Turośli czek (35 tys.) trafi przy innej okazji. Przekazywali je wraz gratulacjami wicemarszałek Marek Olbryś, radny Sejmiku Wojciech Sekściński i poseł Kazimierz Gwiazdowski, a kolegów samorządowców oklaskiwał m. in. starosta kolneński Tadeusz Klama.

- Chcę szczególnie podziękować, bo sejmik wcale nie musi wspierać ochotniczych straży, ale chce to robić. To ważne dla samorządów. Mogę poinformować, że w sejmie trwają prace nad nowym programem, który pozwoli dofinansować OSP przy zakupach kolejnych niezbędnych pojazdów - poinformował poseł Kazimierz Gwiazdowski.

Część samorządowców z powiatu kolneńskiego skorzystała z obecności wicemarszałka Marka Olbrysia i radnego Wojciech Sekścińskiego, aby wspólnie zapoznać się z przebiegiem modernizacji drogi wojewódzkiej 647 między Kolnem a Stawiskami.



Tekst i fot.: Maciej Gryguc