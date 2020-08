Choroszcz otwiera zrewitalizowany Plac Brodowicza

Modernizacja pl. dr. Zygmunta Brodowicza w Choroszczy przebiegała w latach 2018-2019. Rewitalizacja znacząco zmieniła przestrzeń, otwierając się na odwiedzających: nawierzchnia została utwardzona i zaprojektowana tak, by podkreślać historyczny wygląd obecnej siedziby Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu: plac przed zabytkowym budynkiem M-GCKiS wykonano z kostki betonowej z posypką granitową w kolorach jasno szarym oraz grafitowym. Od wejść do budynku zostały poprowadzone ciemniejsze antracytowe pasy, co dodatkowo akcentuje zabytek. Na placu stanęły też ławki, mała architektura, pojawiły się kolorowe fontanny i nasadzenia zieleni; pomyślano także o kierowcach, zwiększając liczbę miejsc postojowych dla samochodów.

Plac Brodowicza zmienił się również za sprawą gruntownego odnowienia pomnika poświęconego mieszkańcom Choroszczy – bohaterom walk o wolność na wszystkich frontach II wojny światowej. Nowoczesna bryła pomnika jest nie tylko właściwie wyeksponowana, ponieważ znajduje się w osi placu i ze wszystkich stron jest doskonale widoczna, ale także w porze nocnej – jest ciekawie podświetlona. Zdobi ją złota tablica nawiązująca kształtem do granic przedwojennej Rzeczpospolitej, z dedykacją: „W hołdzie mieszkańcom Gminy Choroszcz, uczestnikom walk o wolność w latach II wojny światowej na wszystkich frontach oraz w okupowanym kraju cywilnym ofiarom zbrodni okupantów, zamordowanym w licznych miejscach kaźni i deportowanym z Ojczystej Ziemi. Mieszkańcy Gminy Choroszcz”. Poprzedni – kamienny głaz-pomnik, przy którym w latach ubiegłych odbywały się 1-wrześniowe uroczystości, znalazł swoje należne miejsce w Kruszewie, na grobie nieznanego żołnierza.

Modernizacja całości wyniosła blisko 3 mln zł. Gmina Choroszcz zdobyła dofinansowanie na ten cel: z RPO WP 2014-2020 uzyskała dotację w wysokości blisko 1,3 mln zł, a z budżetu państwa – w kwocie 185 tys. zł; pozostałą kwotę – ponad 1,2 mln zł pokryła z własnych środków.

źródło: UM Choroszcz

oprac. Aneta Kursa