Caritas pomaga w rozliczeniach z fiskusem

- Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 do biura Caritas przy ul. Warszawskiej 32 w Białymstoku można przynieść swój PIT, a nasz dział księgowości pomoże go rozliczyć - informuje Agata Papierz, rzecznik białostockiej Caritas -Natomiast tym, którzy chcą rozliczyć się przez Internet również wychodzimy na przeciw. Na naszej stronie www.bialystok.caritas.pl w zakładce 1% można pobrać bezpłatnie potrzebne formularze lub rozliczyć się online – dodaje.