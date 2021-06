Boże Ciało – święto Eucharystii

Boże Ciało to jedno z najbardziej radosnych świąt w kalendarzu liturgicznym Kościoła Katolickiego. To święto zjednoczenia z Chrystusem poprzez Eucharystię. Jego data jest ruchoma i przypada dokładnie 60 dni po Wielkanocy. W tym dniu wierni szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Boże Ciało należy do tzw. świąt nakazanych, czyli takich, gdzie wierni są zobligowani do uczestnictwa w liturgii.



Początek tego święta datuje się na XIII wiek i prowadzi do osoby Świętej Julianny z Cornillon. Była ona przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w Belgii. W 1245 r. objawił się jej Chrystus i poprosił o ustanowienie osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Rok później bp Robert ustanowił takie święto dla diecezji Liege. W 1252 r. zostało ono rozszerzone na Germanię, a w 1264 r. papież Urban IV ustanowił to święto dla całego Kościoła Katolickiego.

Cztery ołtarze na cześć czterech Ewangelistów

W naszym kraju po raz pierwszy Boże Ciało obchodzono w 1320 r. – w diecezji krakowskiej. W Polsce obchody tego święta wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są fragmenty z każdej z Ewangelii związane tematycznie z Eucharystią. Idea czterech ołtarzy dotyczy ilości czterech ewangelistów, czyli – św. Marka, Jana, Łukasza i Mateusza.

Natomiast sama procesja Bożego Ciała ma szczególne znaczenie dla Polaków, gdyż przez wieki pełniła ona szczególną rolę, umacniając społeczność katolicką w wierze w Chrystusa, a wyjątkowego znaczenia nabrała po okresie rozbiorów. Polacy manifestowali w ten sposób nie tylko swoje przywiązanie do wiary, ale także przynależność narodową.

Nieudane próby zakazu procesji w latach PRL

W okresie PRL-u władza zabraniała niejednokrotnie uczestnictwa i organizacji procesji Bożego Ciała. Stanowiło to element próby złamania wiernych i odebrania im tożsamości. Mimo tego typu przeciwności, nie udało się władzom komunistycznym wyrugować w Polsce tak ważnej tradycji.

Tej tradycji nie zatrzymała również pandemia koronawirusa, gdyż w województwie podlaskim, jak i w całej Polsce, 3 czerwca 2021 roku, wszędzie odbędą się uroczystości Bożego Ciała połączone z przejściem wiernych ulicami miast i wsi w procesjach.

oprac.: Jerzy Górko