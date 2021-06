„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Strażacy z OSP Zubrzyca Wielka z nowym wozem ratowniczo-gaśniczym

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Minkowcach, której przewodniczył proboszcz parafii ks. Wojciech Dąbrowski. Po zakończeniu nabożeństwa, zaproszeni goście, strażacy oraz mieszkańcy gminy Szudziałowo udali się na plac przy jednostce OSP Zubrzyca.

Podczas sobotniego spotkania radość z nowoczesnego sprzętu przeplatała się z życzeniami, by jak najczęściej stał on w garażu i jak najrzadziej wyjeżdżał do akcji. Bo każda wiąże się z ryzykiem i zagrożeniem zdrowia i życia.

- Wszystkiego, co dobre i szczęśliwych powrotów do domu – mówiła do druhów Wiesława Burnos.

Nowy nabytek jednostki z Zubrzycy to średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem uterenowionym GBA 4,6 / 30. Nowy MAN zastąpił dotychczas użytkowany samochód gaśniczy GBA 2,5/16 Star 244 z 1991 r., który będzie nadal kontynuował swoją służbę w jednostce OSP Wierzchlesie.

Zakup wozu został zrealizowany jako montaż finansowy środków z budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (861 tys. zł), ale także samorządu województwa podlaskiego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gminy Szudziałowo.

Jednostka OSP w Zubrzycy Wielkiej od 2001 r. funkcjonuje w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jej doposażenie w nowoczesny samochód przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Szudziałowo oraz powiatu sokólskiego.

W sobotniej uroczystości wzięli udział przedstawiciele rządu: Dariusz Piontkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, parlamentarzyści: Jarosław Zieliński i Mariusz Gromko, a także samorządowcy i służby mundurowe z terenu powiatu, duchowieństwo i lokalni mieszkańcy.

Małgorzata Sawicka

fot.: Starostwo Powiatowe w Sokółce