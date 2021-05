Blisko 2 mln zł na inwestycje w gminach Janów, Trzcianne, Kuźnica i Sidra

Gmina Janów zaadaptuje do celów kulturalno-rekreacyjnych budynek w sołectwie Przystawka. Wykona gruntowny remont, m.in.: odnowi ściany, posadzki, wykona termomodernizację. Przed obiektem urządzi plac zabaw dla dzieci. W budynku będą odbywały się kursy i szkolenia, m.in.: z zakresu rolnictwa ekologicznego, informatyczne, dla kobiet w ramach Koła Gospodyń Wiejskich. Natomiast piętro będzie służyło do gier i zabaw, dlatego też przewidziano zakup stołów do ping ponga, piłkarzyków oraz stołu do gry w cymbergaja. Inwestycja będzie gotowa w czerwcu 2022 roku. Jej koszt wynosi 892 tys. zł, a dofinansowanie to blisko 420 tys. zł.

Natomiast gmina Trzcianne wykona na - niezagospodarowanym dotąd terenie - plac zabaw dla dzieci i młodzieży oraz miejsce do rekreacji dla wszystkich mieszkańców. Plac będzie oświetlony energooszczędnymi lampami. Powstanie do końca 2022 roku. Wartość tej inwestycji to 342 tys. zł, a dotacja pokryje 288 tys. zł.

Oba projekty zostały zgłoszone na konkurs ogłoszony w ramach Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.

Z kolei w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski gmina Kuźnica i Sidra wykonają ledowe, energooszczędne oświetlenie. Kuźnica zaplanowała 40 nowych punktów świetlnych. Otrzyma na to 349 tys. zł dotacji, a wartość tego projektu wyniesie 416 tys. zł. Z kolei gmina Sidra zainstaluje 170 punktów w miejscowościach Sidra i Jałówka, za co zapłaci 343 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie 285 tys. zł.

Gmina Kuźnica zrealizuje jeszcze jeden projekt - zmodernizuje część budynku szkoły podstawowej i utworzy tam przedszkole. Placówka będzie gotowa pod koniec przyszłego roku. Gmina zapłaci za inwestycję 738 tys. zł, a dotacja pokryje ponad 570 tys. zł.

- Te inwestycje są bardzo istotne dla lokalnych społeczności. Powstaną miejsca do rekreacji, gminy wymienią oświetlenie na ekologiczne, dzieci zyskają nowe przedszkole. To cenne inicjatywy, ważne w codziennym życiu, dlatego cieszę się, że jako zarząd możemy je wesprzeć - podkreślił Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Projekty, które powstaną w ramach lokalnych grup działania, będą kosztowały 2,7 mln zł, a dofinansowanie 1,9 mln zł.

Barbara Likowska-Matys

red.: Małgorzata Półtorak