Bezpośrednie połączenia PKP Intercity do Hajnówki

Dzięki tym dwóm parom pociągów po siedemnastu latach wrócą do Hajnówki codzienne połączenia dalekobieżne. Mieszkańcy nowych miejscowości w zasięgu usług przewoźnika zyskają możliwość bezpośredniego dojazdu koleją do Warszawy, Białegostoku czy Trójmiasta.

420 miejscowości w zasięgu przewoźnika

Dzięki stałemu uruchamianiu nowych pociągów siatka połączeń narodowego przewoźnika kolejowego staje się coraz gęstsza. Jeszcze w 2014 roku PKP Intercity docierało do ok. 300 miejscowości. W każdym kolejnym rozkładzie jazdy liczba ta systematycznie rosła.

- Dla naszego regionu to bardzo ważny dzień. Bezpośrednie, dalekobieżne połączenia z Warszawą, czy Trójmiastem bardzo ułatwią życie mieszkańcom południowej części województwa podlaskiego. Wierzę, że będą też czynnikiem prorozwojowym, zwłaszcza dla turystki. Mieszkańcy największego polskiego miasta, stolicy kraju zyskają możliwość szybkiego, wygodnego i ekologicznego przejazdu w jeden z najpiękniejszych regionów Polski – zaznaczył marszałek Województwa Podlaskiego, Artur Kosicki. - Cieszę się, że mieszkańcy tej części regionu będą mogli korzystać z tych przywróconych połączeń. Z kolei turyści łatwo dotarą na wakacje w okolice Puszczy Białowieskiej. Do tej pory nie było to możliwe bez uciążliwych przesiadek - podkreślił z kolei Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

W rocznym rozkładzie jazdy na sezon 2020/2021 pociągi PKP Intercity zatrzymują się już w około 420 ośrodkach.

- To dobry dzień nie tylko dla Hajnówki, całego województwa, ale dla całej Polski. Bo to dowód na to, że w ostatnich latach Polskie Linie Kolejowe oraz kursujący po nich przewoźnicy przywracają bezpieczny i ekologiczny transport, który dociera nie tylko do największych miast, ale też do mniejszych miejscowości. Hajnówka od tego dalekobieżnego transportu była odcięta przez ostatnie kilkanaście lat. Dzięki ostatnim inwestycjom można jeździć dużo szybciej i bezpieczniej. Dzięki uruchomieniu pociągów przez PKP Intercity mieszkańcy będą mieli dużo łatwiejsze połączenie i ze stolicą Polski i ze stolicą regionu i z polskim morzem – powiedział Dariusz Piontowski, Sekretarz Stanu, Wiceminister Edukacji i Nauki.

Zbliżające się wakacje przyniosą nie tylko nowe połączenia, lecz także wzrost średniej liczby pociągów uruchamianych każdego dnia przez PKP Intercity. Będzie ich 426. Poprzedniego lata na tory wyjeżdżało średnio 410 składów dziennie. Poziom nowej oferty jest porównywalny do ostatnich wakacji przed pandemią Latem 2019 roku przewoźnik uruchamiał średnio 425 pociągów na dobę.

Porozumienie o współpracy z LOT

PKP Intercity oraz Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT) „Region Puszczy Białowieskiej" podpisały porozumienie o współpracy. W ramach tego porozumienia spółka i LOT będą wspierać rozwój ruchu turystycznego w regionie. Bardzo ważnym punktem tego porozumienia jest inicjatywa, w ramach której posiadacze biletów PKP Intercity – TLK Biebrza oraz TLK Żubr otrzymają szereg świadczeń od partnerów LOT „Region Puszczy Białowieskiej”.

Powstał też specjalny przewodnik po najciekawszych miejscach w regionie Puszczy Białowieskiej , w którym znajdzie się też lista wszystkich partnerów biorących udział w programie. Przewodnik będzie do pobrania w wersji PDF na stronie intercity.pl/hajnowka, a informacje na ten temat, w formie specjalnych naklejek, znajdą się w wagonach TLK Biebrza i TLK Żubr. Wersja drukowana udostępniona zostanie w regionie Puszczy Białowieskiej.

Bezpośrednie dalekobieżne połączenie kolejowe to dla całego regionu duża szansa na zwiększenie ruchu turystycznego. Nasi partnerzy bardzo pozytywnie zareagowali na fakt, że do Hajnówki po tylu latach przerwy znów będą jeździć pociągi PKP Intercity. Dla wielu turystów, zwłaszcza tych najmłodszych i najstarszych, ale też tych, którzy cenią ekologiczny transport, a takim jest kolei, wybór pociągu jako środka transportu będzie bardzo korzystną opcją – uważa wiceprezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Region Puszczy Białowieskiej" Eugeniusz Ławreniuk.

Nowe połączenia PKP Intercity

- Nowe trasy, większa liczba połączeń na dotychczasowych szlakach to dowód na to, że spółka poradziła sobie z kryzysem wywołanym pandemią. Pasażerowie wracają na kolej, a my szykujemy dla nich coraz lepszą ofertę. Południowe Podlasie to kolejny region, do którego wracamy z bezpośrednimi połączeniami. Od kilku lat liczba miast i miejscowości z dostępem do naszych usług rośnie. Od rozkładu jazdy 2014/2015 to już ponad 120 nowych ośrodków więcej, w których zatrzymują się pociągi PKP Intercity – wskazuje Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity. - Zbliżający się okres wakacji i związany z nim czas wzmożonej mobilności Polaków napawają nas optymizmem. Powoli wracamy do normalności po półtorarocznym okresie intensywnych działań, dzięki którym nasze pociągu są bezpieczne nie tylko pod względem technicznym, lecz także sanitarnym dla naszych podróżnych i pracowników – podkreśla Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu PKP Intercity.

Jedną z wielu nowości rozkładu jazdy 2020/2021 jest skład TLK Sudety relacji Jelenia Góra – Kraków, który jeździ przez południową część województwa dolnośląskiego, m.in. Świdnicę, Dzierżoniów i Ząbkowice Śląskie oraz Nysę i Prudnik na Opolszczyźnie, włączając tym samym te pięć miast w siatkę połączeń PKP Intercity.

Po kilku latach przerwy także Otwock odzyskał bezpośredni dostęp do oferty przewoźnika dzięki kończącej się modernizacji linii nr 7 na odcinku Pilawa – Otwock i skierowaniu pociągów łączących Warszawę i Lublin właśnie przez to miasto.

10 stycznia 2021 roku dostęp do usług PKP Intercity zyskali mieszkańcy Płocka i Gostynina, przez który zaczął jeździć nowy pociąg TLK Chemik relacji Płock – Katowice, zapewniający możliwość dojazdu do Łodzi, Kutna, Częstochowy i Katowic. Z Płocka i Gostynina są teraz możliwe podróże także w innych relacjach, np. do Krakowa, dzięki dogodnej przesiadce na stacji Łódź Widzew do pociągu IC Kazimierz.

W rozkładzie jazdy 2020/2021 pojawił się też IC Bosman, który połączył Wrocław z Kołobrzegiem przez Poznań. Z kolei Pociąg TLK Wyczółkowski zapewnia dodatkową komunikację z Lublina do Świnoujścia, kursując przez Kielce, Częstochowę, Wrocław i Zieloną Górę.

Mieszkańcy Nysy i Prudnika mają możliwość korzystania z drugiego pociągu - TLK Kormoran, który jeździ w nowej relacji Polanica Zdrój – Olsztyn przez Katowice oraz Warszawę. Skład ten zapewnia warszawianom i olsztynianom połączenie z Kotliną Kłodzką.

Wagony COMBO ruszają na trasy

- Co ważne, te pociągi są coraz nowocześniejsze. W naszej flocie już teraz zaczynają przeważać pojazdy nowe lub zmodernizowane. Do 2030 roku wydamy 19 miliardów złotych na inwestycje w tabor – przypomina członek zarządu PKP Intercity Adam Laskowski.

Z wielu taborowych nowości, jakie pojawiają się we flocie przewoźnika w okresie wakacyjnym na torach zadebiutują wagony COMBO. Te wielofunkcyjne wagony o podwyższonym standardzie są pierwszymi takimi pojazdami w Polsce. Zadbano w nich o odpowiednie wyciszenie wnętrza, wydzielono przedziały rodzinne, dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku. W pojeździe znalazła się też część bezprzedziałowa i przestrzeń, w której można bezpiecznie przewieźć rowery.

źródło i fot.: PKP Intercity S.A.

oprac. Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Paulina Dulewicz