Bezpieczne egzaminy od rana do nocy

Białostocki WORD to także jedyny ośrodek egzaminujący kandydatów na kategorię B uprawniającą do prowadzenia samochodów osobowych. W najbliższym czasie żaden inny WORD nie planuje regularnie egzaminować w tej kategorii. Od maja egzaminy wszystkich kategorii w Białymstoku będą odbywać się w godz. 7-21.

Przede wszystkim bezpiecznie

W związku z pandemią koronawirusa w połowie marca wszystkie WORD-y w Polsce zawiesiły prowadzenie egzaminów. Jednak od 27 kwietnia w Białymstoku znów można zdawać na prawo jazdy, a nowe procedury minimalizują ryzyko epidemiologiczne dla kandydatów oraz egzaminatorów. Wszyscy zdający, przed wejściem na teren Ośrodka mają mierzoną temperaturę, muszą mieć własne maseczki i rękawiczki. Obowiązują rygorystyczne limity osób przebywających w każdym pomieszczeniu (np. maksymalnie czterech zdających równocześnie egzamin teoretyczny). Egzaminatorzy pracują w przyłbicach, odkażają samochody po każdym zdającym. Pierwsze 4 dni przyniosły udoskonalenie procedur antykoronawirusowych: są realizowane starannie ale szybko, a egzaminatorzy i personel czują się bezpiecznie na terenie WORD. Ośrodek planuje kolejne kroki ulepszające jeszcze jakość codziennego odkażania pojazdów.

Egzamin na prawo jazdy w Białymstoku – coraz więcej chętnych

Decyzja białostockiego WORD-u o wznowieniu egzaminów spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Białegostoku, czy Podlasia. W poniedziałek na egzamin w ośrodku przy ul. Wiewiórczej zapisały się 44 osoby, a z każdym dniem ta liczba rośnie (72 chętnych w czwartek 30 kwietnia) – w ostatnich dniach kwietnia było to już ponad 200 osób. Reagując na to zainteresowanie, szefostwo Ośrodka zmienia od maja organizację egzaminów: będą się odbywać codziennie w godz. 7-21.

Zwłaszcza dla osób przybywających z innych rejonów Polski, które nie zdołają zaliczyć egzaminu za pierwszym podejściem, istotna jest też możliwość przystąpienia do kolejnych prób jeszcze tego samego dnia. To pozwala oszczędzić zdającemu dużo czasu oraz zabiegów organizacyjnych – to ważne zwłaszcza w czasie kryzysu pandemicznego.

WORD zachęca do tworzenia grup egzaminacyjnych

Wznowienie egzaminów w Białymstoku jest na pewno dobrą wiadomością nie tylko dla kandydatów, ale i ośrodków szkolenia kierowców. WORD Białystok zachęca ośrodki do kontaktu i współpracy przy tworzeniu grup egzaminacyjnych. To też może bardzo pomóc obu stronom w organizacji egzaminów. Wśród materiałów szkoleniowych na stronie WORD Białystok udostępnione też zostały nagrania z symulowanego egzaminu popularnych tras egzaminacyjnych, aby białostocka infrastruktura nie była zaskoczeniem dla osób, które nie znają miasta.

Warto dodać, że kilka tygodni temu WORD Białystok został też prekursorem w organizacji szkoleń on-line redukujących punkty karne oraz kursów reedukacyjnych. Szkolenia takie organizowane są obecnie po kilka razy w tygodniu, cieszą się ogromnym zainteresowaniem chętnych z całej Polski. To 100-procentowo bezpieczna forma nauki: bez przyjeżdżania do Białegostoku. Potrzebny jest tylko komputer z internetem, a wszystkie formalności załatwia się on-line nie wychodząc z domu.

źródło: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

oprac. Aneta Kursa