Będzie przebudowa drogi krajowej nr 66 w Wysokiem Mazowieckiem

- To bardzo ważna inwestycja, która przede wszystkim ma na celu poprawić jakoś tej drogi i bezpieczeństwo wszystkich osób, którzy z niej korzystają – mówił w Białymstoku o planowanej inwestycji wiceminister.

Jak wyjaśnił, program inwestycyjny, który przewiduje modernizację drogi, przygotowany był wcześniej, z biegiem czasu zdezaktualizował się kosztorys planowanej inwestycji. Aneks zasilający pulę środków na ten cel umożliwi białostockiemu oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłoszenie przedmiotowego przetargu.

- Dokładamy do tego ok. 60 mln zł. Tyle brakowało do kwoty, która jak szacujemy pozwoli na to, aby dokonać przebudowy tej drogi – dodał Rafał Weber podając szczegóły planowanej inwestycji: Podnosimy nośność tej drogi do możliwości przejazdu pojazdów o nacisku do 11,5 tony na oś, będziemy budować bezpieczne ciągi pieszo-rowerowe, będą nowe zatoczki, będą przebudowane skrzyżowania (...).

- To jest przykład na to, że można dobrze inwestować nie tylko w dużych ośrodkach miejskich takich jak Białystok, ale też w takich miejscach jak tu i dowód na to, że zasada zrównoważonego rozwoju jest autentycznie wdrażana – mówił marszałek Artur Kosicki. – Średnie miasta generują bardzo dużo miejsc pracy i duży przychód, po to, żebyśmy mogli jeszcze bardziej się rozwijać.

O modernizację drogi od prawie czterech dekad zabiegały władze województwa, radni wojewódzcy, włodarze miasta i okoliczni mieszkańcy.

- To jest najdłuższa, bo czterokilometrowa, i najważniejsza droga w Wysokiem Mazowieckiem. Wszyscy jej bardzo mocno oczekują – mówił Jarosław Siekierko, burmistrz miasta. - Staraliśmy się o nią już za poprzednich rządów.

Przypomniał, że to w tym mieście położony jest jeden z największych zakładów mleczarskich w kraju, co wiąże się z natężonym ruchem samochodów ciężarowych. Podkreślił też, że modernizacja tej drogi to szansa na rozwój dla miasta i okolicy dodając: "My samorządowcy lubimy zapach asfaltu".

Łukasz Siekierko, radny wojewódzki, wspominał czas sprzed 25 lat, gdy chodził do przyległej do drogi szkoły.

- Już wtedy mówiło się o potrzebie remontu, ale nic się przez ten czas nie zmieniło – powiedział.

Zwrócił też uwagę, że przez te lata Wysokie Mazowieckie rozwinęło się, a co za tym idzie wzrosło znacznie natężenie ruchu. Przypomniał także, że miasto stanowi centrum, wokół którego skupione jest życie powiatu, a planowana do modernizacji droga jako trasa wiodąca do przejścia granicznego, będzie służyć rozwojowi całej Polski wschodniej.

Rafał Weber podczas piątkowych konferencji poinformował także o zwiększeniu limitu Programu Budowy Dróg Krajowych o 22 mld zł.

- Wprowadzamy do limitu nowe zadania oraz zwiększamy limity finansowe na te zadania, które już wcześniej miały je zapewnione, ale mogą one nie wystarczyć. Taką drogą jest droga ekspresowa S19, która stanowi kręgosłup Vii Carpatii. Zwiększamy limit tej drogi o 356 mln zł – zaznaczył.

Zapowiedział też ogłoszenie w pierwszej połowie lipca naboru wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Małgorzata Sawicka

fot. Marcin Nawrocki