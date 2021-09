Abp Józef Guzdek - nowym metropolitą białostockim

- Przychodzę zatem dzisiaj, by poznawać bogactwo dobra, które jest w każdym z Was; by odkryć i zrozumieć środowisko, kontekst i okoliczności Waszego życia; by dając siebie, żyć dla Was i razem z Wami – mówił abp Guzdek, podczas ingresu - czyli uroczystego wprowadzenia do archikatedry nowego metropolity w sobotę, 4 września. Na uroczystość przyjechali najważniejsi przedstawiciele kościoła w Polsce. List od Prezydenta RP przeczytał szef jego gabinetu, Paweł Szrot. Nowemu metropolicie pogratulował i życzenia złożył marszałek Artur Kosicki, a także Bogusław Dębski, przewodniczący sejmiku województwa.