42. rocznica wyboru Jana Pawła II na papieża - 16.10

W rocznicę tego dnia wracają wspomnienia: biały dym, który pojawił się na dachu Kaplicy Sykstyńskiej czy pierwsze słowa nowego papieża: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi", które stały się zapowiedzią nowego nurtu w Kościele - prawdziwego otwarcia na człowieka. Jak przyznają znawcy - to był najbardziej charyzmatyczny pontyfikat w historii.

Podlaskie ślady Ojca Świętego



W ciągu swojego, trwającego ponad ćwierć wieku, pontyfikatu Karol Wojtyła podczas 104 podróży duszpasterskich przemierzył cały świat. Dziewięciokrotnie odwiedzał Ojczyznę, głosząc ewangelię i dając Polakom nadzieję.



W czasie swoich wizyt Podlaskie odwiedził dwukrotnie - w 1991 r. podczas pielgrzymki zatytułowanej "Bogu dziękujcie, ducha nie gaście" jego stolicę, zaś 8 lat później, w 1999 r., Drohiczyn i Suwalszczyznę.

Suwalszczyzna idealna, by odpocząć

W 1999 r. Jan Paweł II odbył najdłuższą, bo trwającą niemal 2 tygodnie, pielgrzymkę do Ojczyzny. Na jej trasie odpoczywał na Suwalszczyźnie. W Klasztorze Pokamedulskim w Wigrach i okolicy przebywał aż 3 dni. Następnie dotarł do Augustowa, skąd popłynął statkiem do Studzienicznej. Po jego wizycie na półwyspie obok Sankturaium Maryjnego stanął pomnik.





10 czerwca papież przybył do Drohiczyna. Pamiątką po tym spotkaniu z wiernymi jest kopiec usypany w miejscu historycznej wizyty.

Potrzeba pamiętania



W całym regionie jest mnóstwo miejsc poświęconych wielkiemu Polakowi. W stolicy województwa to m.in. ołtarz papieski z Krywlan w kościele Miłosierdzia Bożego, czy fotel i klęcznik w kaplicy obok Auli Wielkiej Pałacu Branickich. Jego imieniem nazywane są parki, skwery czy ulice - chociażby główna białostocka aleja wylotowa w kierunku Warszawy, plac w centrum Łomży oraz błonie przy Górze Krzyży w Wasilkowie.

Jest też kilkanaście pomników Jana Pawła II - najpopularniejszy stoi przed białostocka katedrą, inne m.in. w niszy kościoła św. Kazimierza przy ul. Berlinga, przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Traugutta w Białymstoku czy obok konkatedry św. Aleksandra w Suwałkach.





W podsuwalskich Wigrach miejsce, które zamieszkiwał papież, przerobiono na muzeum. Składa się ono z Kaplicy Papieskiej, Apartamentów Papieskich i Biblioteki. Wygląd pomieszczeń, w których odpoczywał i modlił się Jan Paweł II, pozostał od tego czasu niezmieniony. W prywatnej kaplicy, oprócz papieskiego fotela, klęcznika i małego ołtarzyka, znajdują się również relikwie świętego.



oprac. Anna Augustynowicz

fot. Mateusz Duchnowski