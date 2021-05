4 maja – Dzień Strażaka

Datowanie 4 maja jako Dnia Strażaka łączy się z przypadającym wówczas wspomnieniem w Kościele Katolickim – Świętego Floriana, który uznawany jest za patrona strażackiej społeczności. Według legendy, w 1528 roku pożar na krakowskim Kleparzu oszczędził kościół, w którym znajdowały się relikwie tego świętego. Od tego czasu wierzy się, że Święty Florian chroni wszystkie osoby związane zawodowo z ogniem (oprócz strażaków, również m.in. – hutników i kominiarzy).

Okazja do zaprezentowania sprzętu i umiejętności

Uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka są m.in. okazją do: nominacji na wyższe stopnie oficerskie i aspiranckie, do wręczenia odznaczeń dla wyróżniających się w służbie strażaków ("za Długoletnią Służbę", "Za Zasługi dla Pożarnictwa” i "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”). Dzień Strażaka to również znakomita okazja do zaprezentowania sprzętu straży pożarnej i umiejętności strażaków.

W latach przed pojawieniem się pandemii koronawirusa, po oficjalnych uroczystościach z okazji Dnia Strażaka zawsze miała miejsce część artystyczna, podczas której odbywały się konkursy lub zawody np. pomiędzy jednostkami pożarniczymi z różnych miejscowości. Był to ważny element integrujący lokalne społeczności.

Bogu na chwałę, Bliźnim na ratunek

Według najnowszych danych, obecnie w Polsce jest ponad 30 tysięcy strażaków zawodowych i ponad 100 tysięcy strażaków-ochotników. Dysponują oni nowoczesnym sprzętem, w tym około 5 tysiącami samochodów. Ciekawostką jest fakt, że w strażackiej społeczności w Polsce jest coraz więcej kobiet.

Obecnie strażacy biorą udział nie tylko w gaszeniu pożarów, ale także uczestniczą w różnych akcjach ratowniczych związanych z wypadkami drogowymi, katastrofami, czy kataklizmami. Wykonują oni szczególnie ofiarną społeczną służbę, sumiennie i rzetelnie wypełniając swój strażacki etos wyrażający się zawołaniem: „Bogu na chwałę, Bliźnim na ratunek”.

oprac.: Jerzy Górko

red.: Paulina Dulewicz

fot.: Anna Augustynowicz