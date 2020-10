36. rocznica śmierci ks. Jerzego - 19.10

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się 23 września 1947 roku we wsi Okopy k. Suchowoli. W latach 1961–1965 uczęszczał do liceum w Suchowoli po ukończeniu, którego wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. Po roku studiów został powołany do wojska i wcielony do jednostki wojskowej w Bartoszycach. Była to specjalna jednostka dla kleryków o zaostrzonym rygorze. 28 maja 1972 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jako duszpasterz pracował w podwarszawskich Ząbkach i Aninie, a następnie w warszawskich kościołach pw. Dzieciątka Jezus i akademickim pw. św. Anny. W 1979 r. rozpoczął posługę, jako duszpasterz środowisk medycznych archidiecezji warszawskiej. Ze względu na zły stan zdrowia musiał ograniczyć pracę duszpasterską i od 20 maja 1980 roku, jako rezydent zamieszkał na terenie parafii pw. św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.

31 sierpnia 1980 r. na prośbę ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, ks. Jerzy Popiełuszko odprawił mszę świętą dla strajkujących pracowników huty „Warszawa”. To wydarzenie było początkiem jego pracy duszpasterskiej wśród robotników. Po wprowadzeniu stanu wojennego, ks. Jerzy Popiełuszko zaangażował się w pomoc rodzinom internowanych i więzionych działaczy Solidarności. Uczestniczył też w procesach osób aresztowanych za przeciwstawianie się prawu stanu wojennego. W lutym 1982 r. zaczął odprawiać w każdą ostatnią niedzielę miesiąca Msze Święte za Ojczyznę. W swojej pracy duszpasterskiej spotykał się ze zrozumieniem i wsparciem ks. prałata Teofila Boguckiego, proboszcza żoliborskiej parafii.

Działalność duszpasterską i nauczanie ks. Jerzy oparł na przesłaniu: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Swoją niezłomną postawą zyskał autorytet i szerokie poparcie w Warszawie, a później także w innych regionach Polski. Efektem tego była obecność tysięcy wiernych na comiesięcznych Mszach za Ojczyznę. W nabożeństwach tych brali udział przedstawiciele zakładów pracy, że sztandarami podziemnej Solidarności oraz mieszkańcy najdalszych zakątków naszego kraju. Jego religijno-patriotyczne homilie przypominające podstawowe prawdy o człowieku i świecie, były nagrywane przez uczestników mszy, a następnie powielane i rozpowszechniane w całej Polsce.

Z tych powodów msze, a szczególnie homilie ks. Jerzego stały się przedmiotem oszczerczych ataków ze strony komunistycznych władz. We wrześniu 1983 r. wszczęto przeciwko niemu śledztwo w sprawie „nadużywania wolności sumienia i funkcji kapłana na szkodę PRL”, które umorzono w wyniku amnestii. W grudniu 1983 roku został aresztowany, uwolniono go po interwencji hierarchii kościelnej. Oszczerczą medialną kampanię przeciwko ks. Jerzemu prowadził Jerzy Urban (piszący pod pseudonimem Jan Rem), ówczesny rzecznik prasowy rządu. W październiku 1984 r. próbowano dokonać zamachu na życie ks. Popiełuszki, który w towarzystwie kierowcy wracał z Gdańska do Warszawy.

19 października 1984r. ok godz. 22.00 w drodze powrotnej z Bydgoszczy, gdzie odprawił mszę świętą w kościele pw. Świętych Polskich Braci Męczenników ks. Jerzy został uprowadzony w okolicach miejscowości Przysiek k. Torunia przez trzech funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ksiądz został brutalnie pobity i związany, a następnie zamknięty w bagażniku samochodu i przewieziony na tamę we Włocławku gdzie po przywiązano do nóg kamieni wrzucono go do Zalewu Wiślanego. Ciało ks. Jerzego po odnalezieniu w dniu 30 października zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku.

Uroczystości pogrzebowe ks. Jerzego Popiełuszki odbyły się w sobotę, 3 listopada 1984 roku na terenie parafii pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie został pochowany na przykościelnym placu. W pogrzebie, który wielką patriotyczną manifestacją wzięło udział kilkaset tysięcy wiernych z całej Polski.

Corocznie do grobu ks. Jerzego przybywają tysiące pielgrzymów.

Dnia 6 czerwca 2010 roku na placu Piłsudskiego w Warszawie podczas mszy beatyfikacyjnej odprawionej pod przewodnictwem abp Angelo Amato ks. Jerzego Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym kościoła katolickiego.

Władysław Tokarski

fot.: Cezary Rutkowski