30-lecie Samorządu Gminy Turośń Kościelna

- W tym miejscu chciałbym podkreślić, że samorząd to właśnie co nam się właśnie najbardziej udało. Lokalne społeczności najlepiej wiedzą co im najbardziej potrzeba. Gdzie wybudować drogę? Co zbudować, żeby im się żyło lepiej? To wszystko często odbywa się przy dużym współudziale środków unijnych, których dysponentem jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Chciałbym podkreślić, że gmina Turośń Kościelna bardzo dobrze z tych funduszy korzysta – powiedział Marek Malinowski, członek zarządu życząc samorządowi lokalnemu powodzenia w przyszłości oraz sukcesów w dalszej pracy.