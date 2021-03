3. rocznica śmierci radnego Zbigniewa Brożka

Na białostockim cmentarzu farnym razem z Marszałkiem Województwa Podlaskiego pamięć Zbigniewa Brożka uczcił Leszek Brożek, brat zmarłego radnego. Obecni byli również członkowie Rady Miasta Białegostoku: Katarzyna Ancipiuk, Henryk Dębowski oraz Piotr Jankowski. Zebrani złożyli kwiaty przed grobem działacza społecznego i odmówili modlitwę.

- W tym szczególnym dniu Samorząd Województwa Podlaskiego wspomina Świętej Pamięci Zbigniewa Brożka, działacza antykomunistycznej opozycji, wieloletniego członka NSZZ „Solidarność” oraz zaangażowanego samorządowca. Pamiętamy go jako człowieka, który bronił interesów mieszkańców Białegostoku i wspierał lokalny sport. Był człowiekiem dobrym, energicznym, który wierzył w to co robił i za tym podążał – powiedział marszałek Artur Kosicki.