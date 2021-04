29 kwietnia – Prawosławny Wielki Czwartek

Wierni uczestniczący w tym nabożeństwie trzymają w rękach zapalone świece. Mają one w prawosławiu takie znaczenie, jak świece gromniczne w Kościele Katolickim. Światło to wierni zabierają do domów, gdzie dymem symbolicznie znaczą progi i obchodzą wszystkie pomieszczenia, by uczynić tam znak krzyża. Świece te używane są później w prawosławnych domach podczas wszystkich uroczystych modlitw.

W tradycji prawosławnej Wielki Czwartek nazywany jest "czystym". Domostwo powinno być już tego dnia wysprzątane na święta. To także dzień, który tradycyjnie zaczynał się kąpielą, najlepiej w wodzie przyniesionej wczesnym rankiem ze studni, rzeki lub strumienia, co miało oczyszczać i dawać zdrowie na cały rok.

W Wielki Czwartek, jak i przez cały Wielki Tydzień, w wielu prawosławnych rodzinach zachowywany jest ścisły post. W tym dniu należy nawet ograniczyć do niezbędnego minimum gotowanie potraw, a podstawą jadłospisu powinien być – chleb, woda (kompot) oraz warzywa i owoce.

W komunikatach dla wiernych wszystkie parafie prawosławne przypominają, że obowiązują obostrzenia dotyczące liczby osób, które mogą uczestniczyć w nabożeństwach. Dlatego wiele parafii prowadzi internetowe transmisje nabożeństw.

Wielkanoc obrządków wschodnich tylko raz na jakiś czas wypada w tym samym terminie, co w Kościele Katolickim. Różnice wynikają z nieco innego sposobu wyliczania daty święta w obydwu obrządkach. Często prawosławni świętują później, w tym roku aż cztery tygodnie po katolikach.

oprac.: Jerzy Górko

fot.: UMWP

red.: Paulina Dulewicz