2 mln zł dla OSP z województwa podlaskiego

Wnioski będzie można składać od 25 stycznia do 26 lutego 2021 roku. Gminy otrzymają możliwość przekazania dotacji m.in. na zakup węży pożarniczych, latarek, hełmów, umundurowania, zestawów hydraulicznych, motopomp, wentylatorów oddymiających. Będzie możliwe również pokrycie kosztów remontu specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego oraz remontu lub zakupu pojazdów specjalistycznych (tj. samochodów pożarniczych, ratowniczo-gaśniczych).

- Kolejny raz, jako samorząd województwa, przeznaczamy znaczne fundusze na wsparcie jednostek OSP z naszego regionu. Przekazujemy na ten cel 2 mln zł z budżetu województwa podlaskiego – mówi Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. – To pieniądze, które pomogą w zakupie sprzętu pożarniczego, a także samochodów pożarniczych i ratowniczo-gaśniczych. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo naszym mieszkańcom. Nowy sprzęt przełoży się bowiem na sprawniejsze udzielanie pomocy przez strażaków – podkreśla marszałek.

Wnioski będą oceniane biorąc pod uwagę szereg kryteriów, m.in. stopień zaangażowania danej jednostki OSP w akcjach ratowniczych na terenie gminy, jak też stopień wyposażenia jednostek OSP w sprzęt ratowniczo – gaśniczy.

Dzięki takiej pomocy finansowej, udzielanej z budżetu województwa podlaskiego, jednostki OSP będą lepiej przygotowane do swoich działań. Skróci się czas niezbędny do likwidacji zdarzeń, co w bezpośredni sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego.

Wypełnione wnioski w wersji papierowej lub elektronicznej należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Infrastruktury i Transportu

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok

Do rozdysponowania opisane cele przeznaczono środki w wysokości 2 000 000 zł. Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Podlaskiego.







tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel/red. Izabela Smaczna-Jórczykowska, Cezary Rutkowski

fot.: Małgorzata Sawicka/archiwum UMWP