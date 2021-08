12 sierpnia - Międzynarodowy Dzień Młodzieży

Celem tegorocznego Międzynarodowego Dnia Młodzieży jest podkreślenie, że sukces globalnego wysiłku nie zostanie osiągnięty bez znaczącego udziału młodych ludzi. To także okazja do integracji różnych środowisk młodych osób. W tym dniu szczególnie promowana jest różnorodność kulturowa i tradycje obchodzone przez młodzież.

Święto to zostało ustanowione 17 grudnia 1999 roku na wniosek Światowej Konferencji Ministrów Odpowiedzialnych za Sprawy Młodzieży. Jego celem jest zachęcenie do większej aktywności: działań na rzecz rówieśników i społeczności lokalnej, wolontariatu, wymiany poglądów, przedstawiania pomysłów na rozwiązywanie aktualnych problemów.

W Unii Europejskiej mieszka 12% ludności w wieku 15-24 lat – To 61 mln młodych obywateli, wśród których 6 mln osób jest bezrobotnych. W Polsce bez pracy pozostaje ponad 27% młodzieży. Oznacza to, że co czwarty młody Polak nie pracował zawodowo. Kolejnym problemem jest także brak odpowiedniego wykształcenia – około 12% młodych mieszkańców Unii Europejskiej nie ma żadnego wykształcenia i nie uczestniczy w szkoleniach.

W tym dniu warto nie tylko docenić młodzież z bliskiego otoczenia, ale i zwrócić uwagę na problemy, z którymi się borykają.

Paulina Tołcz