102. rocznica powstania Policji Państwowej

Doroczne święto stało się okazją do podziękowań dla policjantów za ich służbę, codzienną pomoc i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom województwa.

- Nikt lepiej od Was nie wie, jak wiele troski, poświęcenia i zaangażowania wymaga służba i praca w Policji. Słowa podziękowania przekazuję Waszym Rodzinom i Bliskim, którzy dzielą z Wami trudy codziennej służby. Widząc Wasze zaangażowanie i poświęcenie w codziennej służbie i pracy mam powody do dumy. Za to wszystko Wam dzisiaj dziękuję - mówił do funkcjonariuszy nadinspektor Robert Szewc, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku.