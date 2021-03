10 marca – Dzień Mężczyzn

10 marca przypada w naszym kraju Dzień Mężczyzn. Według najbardziej popularnych odniesień nawiązuje on do obchodzonego w tym dniu w Kościele Katolickim wspomnienia 40 Świętych Męczenników z Sebasty. Byli to rzymscy legioniści, którzy w 320 roku zostali skazani na śmierć za wiarę, gdy odmówili złożenia hołdu pogańskim bożkom. Ich pamięć czci się również w Cerkwi Prawosławnej, choć zgodnie z obowiązującym w niej kalendarzem juliańskim – trzynaście dni później.