10 kolejnych podlaskich samorządów z dotacjami na instalacje OZE

- Jako reprezentanci samorządu województwa chętnie promujemy i wspieramy takie przedsięwzięcia, których zalet nie trzeba wymieniać. Mam nadzieję, że chętnych na proekologiczne rozwiązania będzie coraz więcej – zaznaczył Marek Malinowski. - Dzięki takim inwestycjom podlaskie gminy staną się bardziej niezależne energetycznie, bo będą produkować swój własny prąd – podkreślał Stanisław Derehajło.

Projekt gminy Janów dotyczy budowy 64 instalacji OZE, w tym 45 instalacji fotowoltaicznych i 19 instalacji kolektorów słonecznych. Cała inwestycja będzie kosztować ponad 1,8 mln zł, z czego dofinansowanie to blisko 1,3 mln zł. Projekt zakończy się w połowie 2022 r.

Miasto Siemiatycze stanie się słoneczne. To dzięki projektowi, który zakłada budowę 85 instalacji fotowoltaicznych OZE na potrzeby mieszkańców. Inwestycja zakończy się w grudniu 2022 r. Jej koszt to 2 mln zł, dofinansowanie - 1,3 mln zł.

Gmina Rudka udzieli mieszkańcom grantów na 41 mikroinstalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach domowych. Projekt będzie realizowany do końca 2021 r. Jego koszt to prawie 1,2 mln zł, a dotacja - 760 tys. zł

42 mikroinstalacje powstaną do końca 2022 roku w gminie Sokoły. Gmina otrzyma na ten cel 800 tys. zł, wartość całego projektu to 1,2 mln zł.

Gmina Ciechanowiec zrealizuje projekt, który dotyczy montażu 76 mikroinstalacji (19 instalacji na obszarach wiejskich, 57 instalacji w mieście). Projekt zakończy się pod koniec 2021 roku. Dotacja to prawie 1,5 mln zł, a wartość całkowita inwestycji to blisko 2 mln zł.

71 mikroinstalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach domowych, powstanie na terenie gminy Goniądz. Wartość tego projektu to niemal 2 mln zł. Dofinansowanie z funduszy unijnych - prawie 1,4 mln zł.

Ponad 530 tys. zł dotacji otrzyma na ten cel gmina Milejczyce. Cały projekt będzie kosztować ponad 820 tys. zł. Powstaną tu łącznie do końca 2022 roku 32 instalacje paneli fotowoltaicznych.

Gmina Knyszyn, do końca października 2022 roku, zrealizuje projekt, który dotyczy montażu 13 mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach domowych. Będzie on kosztować ponad 320 tys. zł, dotacja to prawie 240 tys. zł.

Montaż instalacji fotowoltaicznych zostanie również przeprowadzony w gminie Dobrzyniewo Duże – dla 35 budynków mieszkalnych. Przyznana dotacja na ten cel blisko pół miliona złotych. Cały koszt projektu to ponad 750 tys. zł.

Z odnawialnych źródeł energii w swoich gospodarstwach będą także korzystać mieszkańcy gminy Nurzec-Stacja. To dzięki projektowi, który zakłada budowę 84 mikroinstalacji. Koszt przedsięwzięcia wynosi przeszło 1,8 mln zł. Wartość jego dofinansowania to niemal 1,2 mln zł.

Łączny koszt dotacji to ponad 9,5 mln zł, całkowita wartość realizowanych projektów to niemal 14 mln zł.

Dotacje pochodzą z funduszy europejskich.

Edyta Chodakowska-Kieżel, Anna Augustynowicz

red.: Małgorzata Sawicka