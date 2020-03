Życie i wolność – dar i zadanie!

W tym roku, organizatorzy zapraszają młodych ludzi do spojrzenia na swoje życie jako na dar i zadanie. Słowa Jana Pawła II niejednokrotnie stają w kontrze, do tego co promuje dzisiejszy świat. W czasach gdy ważne są własne interesy, pragnienia i potrzeby, zaskakująca i trudna jest zachęta do dawania siebie innym oraz ciągłej pracy nad sobą.

- W tym roku, obchodzić będziemy 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Szczególnie

w tym czasie patrząc na życie Karola Wojtyły, zauważamy jak pięknie wypełniał zadanie powierzone mu od Boga, stając się darem dla wszystkich ludzi - podkreślają organizatorzy - Udział w konkursie jest dla młodych ludzi bodźcem do poznania osoby Jana Pawła II, a przede wszystkim jego nauki i orędzia jakie nam pozostawił.

Konkurs Papieski zaadresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i składa się z czterech etapów:

I – quiz wiedzy o Janie Pawle drugim trwający przez miesiąc (online)

II – test on-line

III – napisanie eseju na jeden z podanych tematów

IV – finał – obrona esejów

Nagrodą główną jest wspólny wyjazd do Rzymu dla 9 zwycięzców Konkursu.

Pierwszy etap konkursu rozpocznie się już 23 lutego i potrwa do 22 marca.

Cały konkurs zakończy się galą finałową, która odbędzie się 30 maja 2020 roku.

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są na stronie www.konkurspapieski.pl

Konkurs Papieski to największy w Polsce konkurs dotyczący wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Projekt ten realizowany przez Instytut Tertio Milennio od 16 lat, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród młodzieży. Głównym celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie bogactwa myśli i czynu papieża Jana Pawła II wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

źródło: Instytut Tertio Milennio

red. Aneta Kursa