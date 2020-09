Podlaski Dzień Kukurydzy w Szepietowie już w najbliższą niedzielę (13.09)

Do obejrzenia będą bogate kolekcje odmian kukurydzy, dzięki której będzie możliwość porównania różnych odmian, rosnących na podobnej glebie i w tych samych warunkach klimatycznych. Będzie też można skorzystać z porad doradców Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, oraz konsultacji z doradcami wszystkich firm nasiennych biorących udział w Podlaskim Dniu Kukurydzy. Dla wszystkich, którzy chcieliby posiąść dodatkową wiedzę zorganizowano wykłady pt. Idealna kiszonka z kukurydzy – jaka powinna być? który poprowadzi Marek Skiba oraz Wiosenne wyzwania, analiza sytuacji i perspektywy dla kukurydzy w 2020 r., który wygłosi Rafał Kowalski. Zostanie tez przeprowadzona promocja w formie degustacji pn. Uprawa i wykorzystanie ziarna kukurydzy do celów spożywczych – finansowanego ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Jak co roku nie zabraknie pokazu maszyn do zbioru kukurydzy. Szczegóły na www.odr.pl i na Facebooku. Zapraszamy

Program

11.00 – Otwarcie Podlaskiego Dnia Kukurydzy

– Wojciech Mojkowski – Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

– Tadeusz Michalski – Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu

11.20 – Lustracja Kolekcji Odmian Kukurydzy

11.20 – Wykład: Idealna kiszonka z kukurydzy – jaka powinna być?

– Marek Skwira – Limagrain Polska

12.00 – Wykład: Wiosenne wyzwania, analiza sytuacji i perspektywy dla kukurydzy w 2020 r

– Rafał Kowalski – Corteva Agriscience

12.30 – Konsultacje w zakresie produkcji kukurydzy – namiot wykładowy

12.30 – Promocja: „Uprawa i wykorzystanie ziarna kukurydzy dla celów spożywczych”

– finansowanego ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

13.00 – Pokaz:

– Zbiór kukurydzy na wysokoenergetyczną kiszonkę – Ryszard Wojciechowski – Corteva Agriscience

Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-Cov-2, PODR Szepietowo zastrzega sobie prawo do odwołania Podlaskiego Dnia Kukurydzy nie później niż 7 dni przed planowaną datą imprezy.

źródło: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

oprac. Aneta Kursa