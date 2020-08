„Walizka” w czasie pandemii

Jak podkreśla dyrektor festiwalu „Walizka” Jarosław Antoniuk epidemia zmieniła wiele planów, m.in. tych artystycznych.

- Dbając o bezpieczeństwo widzów i artystów oraz niemożliwość przeprowadzenia planowanego wydarzenia, odwołaliśmy czerwcowy festiwal, który był przygotowany od strony programowej, jak i formalnej. W programie miało znaleźć się dwadzieścia teatrów z 11 krajów i w naszej ocenie festiwal miał być wydarzeniem artystycznym.

Organizatorzy zdecydowali się na przygotowanie wydarzenia w innym terminie - Walizka” odbędzie się we wrześniu (3-6.09), w zmienionej formule.

- Dokonaliśmy zmiany specyfikacji programu, a wydarzenie przybrało nazwę Spotkań Teatralnych Walizka - Moje Miasto – informuje Jarosław Antoniuk.

I jak dodaje, tegoroczny program ogranicza się do prezentacji teatrów występujących w przestrzeni otwartej.

- Zachowujemy kontynuację festiwalu, jego różnorodność artystyczną, jak również umożliwimy publiczności bezpośredni kontakt ze sztuką i twórcami w przestrzeni miejskiej. To również nadzieja powrotu do teatru i do „normalności”.

Motywem przewodnim 33 edycji będzie „Teatr uliczny i urok animacji". Zostaną zaprezentowane dwa nurty szczególnie istotne dla teatru ostatnich lat. To przede wszystkim przeobrażenia teatru ulicznego, jego znaczenie w kreowaniu nowych zjawisk w sztuce współczesnej i szukanie nowych przestrzeni. Drugi nurt, który określa profil tematyczny wydarzenia to, czy animacja może być kuglarstwem i artyzmem gry formą?

W 33 edycji SPOTKAŃ TEATRALNYCH WALIZKA - MOJE MIASTO zagoszczą spektakle z Polski i jeden z Ukrainy. W zamierzeniu będzie to prezentacja interesujących spektakli tworzonych poza nurtem instytucjonalnym przez artystów, którzy pokazują znaczenie współczesnego teatru ulicznego i współczesnego teatru lalkowego w kreowaniu przestrzeni i jej kolorytu.

Przedstawienia odbywać się będą na ulicach, w parkach, na placach miasta, przy Katedrze, na dziedzińcu Kościoła o. Kapucynów oraz największej galerii handlowej w Łomży. Będzie to przestrzeń dla wszystkich: starszych, młodszych i najmłodszych. Dzieci będą mogły tu wziąć udział w zajęciach warsztatowych, rozbudzających ich wyobraźnię i ciekawość. W tych miejscach nie będzie tradycyjnych środków teatralnych, takich jak scena, kurtyna, kulisy. Teatr będzie wszędzie!

- Dla nas najważniejszy jest bezpośredni kontakt z widzem, który może stać się aktywnym uczestnikiem przedstawienia i jego obcowania ze sztuką face to face – zaznacza Jarosław Antoniuk.

źródło: MFT "Walizka"

oprac. Aneta Kursa

fot. archiwum UMWP