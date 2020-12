VIII Festiwal ARS MUSICA – koncert kolęd Witolda Lutosławskiego online

Wystąpią:

Marlena Borowska- sopran

Robert Marat – fortepian

W programie:

1. Anioł pasterzom mówił

2. Gdy się Chrystus rodzi

3. Przybieżeli do Betlejem

4. Jezus malusieńki

5. Bóg się rodzi

6. W żłobie leży

7. Północ już była

8. Hej, weselmy się

9. Gdy śliczna Panna

10. Lulajże, Jezuniu

Chopin – Scherzo h-moll Op. 20 nr 1

11. My też pastuszkowie

12. Hej, w dzień narodzenia

13. Hola hola, pastuszkowie z pola

14. Jezu, śliczny kwiecie

15. Z narodzenia Pana

16. Pasterze mili

17. A cóż z tą dzieciną

18. Dziecina mała

19. Hej hej, lelija Panna Maryja

20. Najświętsza Panienka po świecie chodziła

Marat, muzyka /A. Strumiłło, słowa – Tak bywa we śnie..

Koncert będzie transmitowany na facebook'u VIII Festiwalu Ars Musica 2020.

Link do strony znajduje się tutaj.

Przedsięwzięcie zrealizowane przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego oraz budżetu miasta Suwałki.