Za nami XXXIX Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

Gra na instrumentach pasterskich jest dla uczestników formą aktywnego uczestnictwa w kulturze, angażującą do udziału całe rodziny, co wpisało się już na stałe w życie kulturalne regionu. Międzynarodowy zasięg konkursu podnosi jego rangę i pozwala co roku zapraszać instrumentalistów z różnych części Europy.

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do instrumentalistów kultywujących tradycyjną muzykę pasterską. W jednym miejscu i czasie gromadzi instrumentalistów, mówiących różnymi językami i gwarami, pielęgnującymi wyjątkową dziedzinę kultury ludowej.

Jest to wydarzenie nie tylko dla specjalistów z dziedziny etnologii, etnomuzykologii, muzyki, muzykologii, folklorystyki, ale również dla widzów zainteresowanych tradycyjną muzyką pasterską, kulturą ludową i folklorem.

Weszło już do zwyczaju, że konkurs każdego roku odbywa się w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu w pierwszą sobotę i niedzielę grudnia. Można wtedy zobaczyć i usłyszeć dawne instrumenty pasterskie i tradycyjne melodie. Jest to jedna z nielicznych imprez kulturalnych w naszym kraju pielęgnująca stare tradycje polskiego ludu i polskiego chrześcijaństwa, zachowana prawie w nieskażonej postaci. Trzydzieści dziewięć lat istnienia konkursu uratowało od zapomnienia muzykę pasterską oraz unikatowe instrumenty.

W XXXIX Konkursie Gry na Instrumentach Pasterskich wzięli udział instrumentaliści grający na mazowiecko-podlaskich ligawkach, góralskich trombitach, kaszubskich bazunach, rogach oraz innych instrumentach pasterskich.



Przesłuchania rozpoczęły się od występów najmłodszych dzieci grających na ligawkach, po nich młodzież do lat 17 oraz dorośli w dwóch kategoriach wiekowych: od 18 do 64 lat oraz seniorzy. Kolejne kategorie w kolejności: trombity, bazuny, rogi pasterskie – dzieci i dorośli oraz inne instrumenty pasterskie w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 10, młodzież do lat 17 oraz dorośli. Między przesłuchaniami konkursowymi odbywały się koncerty zespołów: „Koniaków” z Koniakowa, kapeli góralskiej, „Pleskota” z Chmielna, dudziarzy białoruskich z Mińska oraz „Karpatskiej Taystry” z Ukrainy. Dodatkową atrakcją było otwarcie wystawy czasowej „Mozaika karpacka – fotografie Grażyny Myślińskiej i Sławomira Olzackiego”.

Drugi dzień imprezy rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, którą koncelebrował ksiądz Biskup Piotr Sawczuk. Po Mszy Św. w budynku głównym muzeum, dyrektor Dorota Łapiak dokonała otwarcia podsumowania XXXIX Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego. Najważniejszym punktem tego dnia było ogłoszenie wyników konkursu. Laureaci I-go, II-go i III-go miejsca z każdej kategorii otrzymali dyplomy oraz zaprezentowali kunszt swojej gry podczas koncertu laureatów. Podniosłym momentem podsumowania konkursu było wręczenie pucharów Burmistrza Ciechanowca oraz Starosty Wysokomazowieckiego, uczestnikom, którzy w sposób szczególny przyczynili się do podtrzymywania i rozpowszechniania tradycyjnej gry na instrumentach pasterskich. Wśród widowni zasiedli goście honorowi: wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło, poseł na Sejm RP Aleksandra Szczudło, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, burmistrzowie, wójtowie radni oraz dyrektorzy i przedstawiciele instytucji wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Uroczystość uświetnił koncert zespołu „Megitza Trio”.

Impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem mediów, a co za tym idzie jest coraz bardziej znana w Polsce oraz za jej granicami. Patronat medialny nad imprezą objęło Polskie Radio Białystok, TVP3 Białystok, Wrota Podlasia, Katolickie Radio Podlasie, Kurier Podlaski „Głos Siemiatycz” oraz portal podlasie24.pl.

Współorganizatorami Konkursu byli Starostwo Wysokomazowieckie oraz Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu. Patronat nad imprezą objęli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego. Patronat Duchowy sprawował Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej J.E. Biskup Piotr Sawczuk.

źródło: Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

fot. Artur Warchala

