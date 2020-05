„Z książką w podróż do świata nauki” – nowy projekt czytelniczy Książnicy Podlaskiej

„Z książką w podróż do świata nauki” to dziewiętnaście wydarzeń i inicjatyw kulturalno-literackich: warsztatów (literacko-plastyczno-teatralnych, grywalizacyjnych, eksperymentalnych, poświęconych nowym technologiom), interaktywnych zajęć edukacyjnych, spotkań z autorami oraz spotkań międzypokoleniowych, popularyzujących książkę i wiedzę z zakresu dziedzin STEM (matematyki, fizyki, astronomii, chemii, technologii, nauk przyrodniczych). - Do realizacji wspomnianych przedsięwzięć zaprosiliśmy znanych polskich autorów książek, animatorów kultury, dziennikarzy, naukowców i pasjonatów świata nowych technologii, fizyki i nauk przyrodniczych, którzy w sposób atrakcyjny przełożą specjalistyczną wiedzę naukową na język zrozumiały dla mieszkańców Białegostoku i okolic – mówi Jolanta Gadek, dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Głównym celem projektu „Z książką w podróż do świata nauki” jest niekonwencjonalne promowanie i inspirowanie kultury literackiej oraz czytelnictwa, a także edukacja społeczności lokalnej.

Mieszkańcy regionu, dzieci i młodzież, dorośli i seniorzy, a także nauczyciele i bibliotekarze z województwa podlaskiego będą mieli okazję uczestniczyć – stacjonarnie lub zdalnie - w następujących wydarzeniach projektowych:

O rety! Przyroda – spotkanie autorskie dla dzieci z elementami warsztatów plastycznych z Tomaszem Samojlikiem – biologiem, popularyzatorem wiedzy o przyrodzie, rysownikiem i autorem komiksów. Przemądrzałe roboty – zajęcia edukacyjne dla dzieci z robotem Photon. Misja kosmos – spotkanie autorskie dla dzieci z elementami warsztatów plastycznych z Tomaszem Samojlikiem. O nich wiedzieć warto – poznajemy sylwetki słynnych Polaków ze świata nauki – warsztaty adresowane do dzieci. Kosmiczna przygoda w bibliotece – spotkanie międzypokoleniowe z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Anatomia fake newsów, czyli co mają wspólnego macedońskie nastolatki i elektrownia w Fukushimie? – spotkanie autorskie z Aleksandrą i Piotrem Stanisławskimi, prowadzącymi blog Crazy Nauka, inspirowane książką Fakt, nie mit. Fakty, nie mity – jak nie dać się nabrać na pseudonaukę? – spotkanie autorskie z Aleksandrą i Piotrem Stanisławskimi. Nowe technologie w animacji czytelnictwa – spotkanie z Sylwią Żółkiewską – menadżerką, projektantką, animatorką kultury, współautorką książki Biznes w świcie mobile. Spotkanie jest adresowane w szczególności do pracowników instytucji kultury i edukacji. Dzienniki gwiazdowe – tworzymy animacje poklatkowe i rozszerzoną rzeczywistość (AR) – warsztaty z nowych technologii dla młodzieży. Jak zdobyć Nagrodę Nobla? – spotkanie z autorką książek dla dzieci, Katarzyną Radziwiłł. Spotkanie autorskie z Adamem Wajrakiem, znanym twórcą książek o tematyce przyrodniczej. Niesamowity świat zwierząt – warsztaty literackie dla dzieci z elementami grywalizacji, wykorzystujące nowe technologie na bazie książki Marty Maruszczak pt. Paszcze, kły, szpony. Eksperymentuj! Odkrywaj! Działaj! – spotkanie autorskie dla dzieci z Wojciechem Mikołuszką – przyrodnikiem, dziennikarzem naukowym i popularyzatorem nauki, połączone z warsztatem interdyscyplinarnym.

Ciekawym uzupełnieniem spotkań autorskich i warsztatów będzie wystawa ilustracji z książki MAPY. Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata autorstwa Aleksandry i Daniela Mizielińskich. Wystawa – wypożyczona z Wydawnictwa Dwie Siostry – pozwoli odbiorcom zapoznać się z niezwykłym światem przyrody.

Projekt będzie realizowany od maja do listopada on-line lub stacjonarnie, o ile będzie taka możliwość, w siedzibie głównej Książnicy Podlaskiej oraz na terenie kilku wybranych miejskich filii bibliotecznych.

Współorganizatorzy w realizacji zadania „Z książką w podróż do świata nauki” to Podlaski Okręg Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

Patroni medialni wydarzenia: Polskie Radio Białystok, TVP3 Białystok, BiałystokOnline-Portal Miejski Białystok, Wrota Podlasia – Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego, podlaskisenior.pl.

źródło: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku