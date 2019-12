W DSK buszuje „Sztuka bez granic”

W I etapie brały udział dzieci z utrudnionym dostępem do kultury, pochodzące z Białegostoku, oraz i ich rówieśnicy uczący się języka polskiego z białoruskiego Grodna – i to one przyjeżdżały średnio raz w miesiącu do Białegostoku.

Tym razem jest odwrotnie i to sztuka gości w miejscu, w którym na co dzień przebywają dzieci – w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku (DSK). Dla wielu dzieci i ich rodzin jest to miejsce szczególne, gdyż nierzadko – ze względu na konieczność leczenia – zamienia się w ich drugi dom.

Za nami już trzy spotkania. Kolejne odbędą się 19 i 26 listopada oraz 3 grudnia w DSK.

Zajęcia literacko-artystyczne zostały skonstruowane w oparciu o książkę „Opowieści z muzeum”, wydaną w ramach I etapu projektu. Jej autorkami są Martyna Sianko i Edyta Ślączka-Poskrobko z Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego oraz młodzi uczestnicy z Białegostoku i Grodna.

Ponadto od 6 do 15 grudnia w DSK można oglądać wystawę fotograficzną poświęconą warsztatom i działalności Muzeum Podlaskiego. To ostatnia część projektu „Sztuka bez granic”.

Warsztaty w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku realizowane są w ramach projektu „Sztuka bez granic” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.