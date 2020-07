UWAGA! Są nowe bilety na sobotni (7.11) koncert SBF2020. Tribute to Eric Clapton feat. Bartek Grzanek

Bilety dostępne w kasie Suwalski Ośrodek Kultury oraz online na (link do strony): https://bit.ly/2BdVlr5

Wieczór specjalny z twórczością Erica Claptona, jednego z najwybitniejszych wykonawców muzyki bluesowej.

Autorskie wersje największych przebojów wielkiego bluesmana wykona zespół BARTEK GRZANEK BAND.

Koncert poprowadzi Jan Chojnacki.

Koncert poprzedzi prezentacja Suwałki Blues Mazda Drift 2020 tradycyjnie przed budynkiem Suwalskiego Ośrodka Kultury.

11 lipca 2020 (SOBOTA), godz. 20.00

Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5

Obowiązują zniżki dla beneficjentów programu Suwalska Karta Mieszkańca >>

Zapraszają: Urząd Miejski w Suwałkach, Suwalski Ośrodek Kultury, Województwo Podlaskie

