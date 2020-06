Spotkanie autorskie on-line z Aleksandrą i Piotrem Stanisławskimi

Klimat się ociepla czy ochładza? Szczepionki chronią czy szkodzą? Czy chemtrails to trujące smugi chemiczne? Co jest prawdą, a co fake newsem? Sprawdź, odwiedzając 8 czerwca o godz. 17.00 fanpage Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku na Facebooku (www.facebook.com/ksiaznicapodlaska), gdzie odbędzie się spotkanie pod hasłem „Anatomia fake newsów, czyli co mają wspólnego macedońskie nastolatki i elektrownia w Fukushimie?” z Aleksandrą i Piotrem Stanisławskimi, autorami bloga Crazy Nauka.