O historii lokalnej warto mówić, pisać i tworzyć projekty, nie tylko by wspominać dawne wydarzenia i chronić dziedzictwo konkretnej przestrzeni, ale przede wszystkim by zbliżać się do historii ludzi. Przeszłość małych ojczyzn, coraz bardziej chronią i popularyzują zaktywizowane obecnie koła gospodyń wiejskich. KGW Sołectwa Bondary otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania Rudnia projekt – Dziedzictwo zatopionych wsi, dzięki któremu w Bondarach oraz na terenach linii brzegowej Zbiornika Siemianówka w obrębie Gmin Michałowo i Narewka odbędzie się szereg wydarzeń aktywizujących lokalną społeczność, a w tym wystawa map piktogramowych odtwarzających nieistniejące już wsie zatopione przez wody zbiornika.

- Chcielibyśmy pokazać, że na historię naszych terenów składają się dzieje bardzo różne i zacierające się przestrzenie, które z upływem czasu tracą swoją tożsamość – podkreśla Maria Twarowska, koordynatorka zadania. - Stąd pomysł na projekt, którego głównym elementem będzie wystawa map piktogramowych nieistniejących już pięciu wsi i trzech kolonii.

Pozytywna reakcja z jaką się spotkaliśmy, nie tylko ze strony Narodowego Centrum Kultury przyznającego dotację na projekt, ale także lokalnego środowiska, które zaangażowało się w jego realizację udowadnia, że mała historia tego miejsca, zasługuje na naszą uwagę.

Mapy, które są obecnie w przygotowaniu, w symboliczny sposób pokażą umiejscowienie domów i innych obiektów charakterystycznych dla poszczególnych wsi. Dlatego też na tym etapie projektu KGW Sołectwa Bondary zwraca się z prośbą o kontakt do byłych mieszkańców i ich rodzin z Rudni,Garbar, Bołtryków, Bud, Starej Łuki oraz wysiedlonych kolonii Bachur, Tarnopola i Siemianówki, i o zajęcie stanowiska w sprawie umieszczenia swojego nazwiska przy lokalizacji siedliska. Organizatorzy poszukują również ciekawych informacji i wspomnień, dla których znajdą odpowiednie miejsce i formę, podkreślając, że celem pozyskania informacji jest utrwalenie pamięci o ludziach i miejscach, których już nie ma. Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt z organizatorami pod adresem mailowym: bondary.kgw@gmail.com

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020.



źródło: Koło Gospodyń Wiejskch Sołectwa Bondary

oprac. Aneta Kursa