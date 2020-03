Przedsmak 13 edycji SBF 2020

Hubert Szczęsny Quartet

Hubert Szczęsny urodził się w Lesznie. Pasja oraz wielka miłość do muzyki skłoniła go do założenia swojego pierwszego zespołu Nie strzelać do pianisty (2011), z którym odnosił wiele sukcesów na różnych festiwalach muzycznych w Polsce jak i za granicą.

Charakterystyczny głos o niespotykanej barwie oraz charyzma sceniczna Huberta w powiązaniu z bardzo dobrze rozumiejącą się sekcją rytmiczną zespołu przekłada się na piękne kompozycje. Podczas sześciu lat aktywności artysta zagrał solowo oraz z zespołem ok. 800 koncertów w Polsce jak i za granicą (kluby, plenery), gdzie dzielił scenę z takimi gwiazdami polskiej estrady jak zespół Bajm, LemOn, Feel, Ania Dąbrowska, Patrycja Markowska czy Andrzej Krzywy z zespołem De Mono. Występował na dużych scenach największych festiwali w Polsce takich jak: Suwałki Blues Festiwal, Gdynia Blues Festiwal, Rawa Blues w Katowicach, Jimiway Festiwal czy Olsztyńskie Noce Bluesowe. Artysta ma za sobą dwie europejskie trasy koncertowe (Niemcy, Holandia, Francja, Włochy, Czechy) oraz wyjazd za ocean gdzie reprezentował Polskę na International Blues Challenge w Memphis, Tennessee USA. W ubiegłym roku wygrał plebiscyt Blues Top, na najlepszy bluesowy głos w kraju.

Skład Hubert Szczęsny Quartet:

Marcin Ruszkiewicz- bass

Mikołaj Lisowski- Drums

Mateusz Walczak- Piano

Hubert Szczęsny- guit. Voc

Romek Puchowski

Romek Puchowski - śpiew, gitara dobro, gitara akustyczna, slide. Bluesman inny niż wszyscy. „Gitarzysta roku” w plebiscycie Blues Top 2019. Jako jedną z największych inspiracji wymienia bluesa z Delty. Wszechstronna muzyczna osobowość, harmonijnie łączy w swojej twórczości tradycję i nowoczesność. Twórca i lider alternatywnej formacji Von Zeit. Jego solowe koncerty to totalny, przepełniony pozytywną energią performance. O jego występach recenzenci piszą: „Mistrz przemówił!”, „Kosmos, zjawisko, geniusz”, „Puchowski to potęga!”. Brał udział w prestiżowym projekcie koncertowym „Mistrzowie gitary”, prezentującym najwybitniejszych polskich gitarzystów. Album jego formacji Von Zeit „Ocieramy się” został uznany za jedną z najlepszych płyt rockowych roku 2008. Romek Puchowski ma na koncie współpracę m.in. z Martyną Jakubowicz, Tymonem Tymańskim, Adamem Wendtem, z harmonijkarzem Keithem Dunnem z Bostonu, wirtuozem gitary, Nickiem Katzmanem oraz legendą harmonijki ustnej, Sugarem Blue, znanym ze współpracy m.in. z Rolling Stones czy Frankiem Zappą. Płyta Romek Puchowski „FREE”, która ukazała się w marcu 2013 roku, zebrała świetne recenzje. Piosenka „Jurata” trafiła na Listę Przebojów Trójki. Utwór „Big Bad Brother” znalazł się w półfinale światowego konkursu International Songwriting Competition w USA, w jury którego zasiadają, między innymi, takie znakomitości jak Tom Waits Koncertował w Memphis, na słynnej Beale Street. Odbył fascynującą podróż przez Deltę Mississippi, śladami takich mistrzów jak Son House, Charley Patton, Robert Johnson, podczas której m.in. zbierał inspiracje i komponował. Owocem tego przedsięwzięcia jest kilkanaście autorskich pieśni, które znajdą się na jednym z nadchodzących albumów Romka Puchowskiego. W czerwcu 2019 roku wystąpił gościnnie w Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza z legendarną Niibori Guitar Orchestra z Japonii.

DYSKOGRAFIA:

Von Zeit „Von Zeit” [cd], Jazz, 2003

Romek Puchowski „Simply“ [cd], Biodro Records, 2006

Von Zeit „Halucynacje Hrabiego Von Zeit” [mini dvd], Biodro Records, 2007

Von Zeit „Ocieramy się“ [2 cd], Biodro Records, 2008

Romek Puchowski „Live in Satyrblues 2007” [dvd], The Association For Original Culture Protection, 2008

Romek Puchowski “Free” [cd], Soliton 2013

Czwartek, 26.03.2020, godz. 21:00

Suwalski Ośrodek Kultury / Sala im. A. Wajdy / ul. Jana Pawła II 5

Bilety: 30 zł w kasie SOK i na www.bilety.soksuwlaki.eu

Więcej informacji na www.suwalkiblues.com/www.soksuwalki.eu/

FB https://www.facebook.com/events/3042527719124902/

źródło: Suwałki Bleues Festival

oprac. Aneta Kursa