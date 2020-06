Pokażmy światu klimat Suwałki Blues Festival 2019

- Jesteśmy w trakcie przygotowania filmu na bazie zdjęć, fragmentów koncertów i wielu innych wydarzeń ubiegłorocznej edycji SBF. Zapraszamy fanów bluesa do współpracy. Zróbmy to razem! – informują organizatorzy SBF - Czekamy na Wasze zdjęcia i krótkie relacje filmowe. Spośród tych nadesłanych wybierzemy te najciekawsze. Pokażcie, jak wspaniale bawiliście się na suwalskim świecie bluesa 2019! Niech to zobaczy cały bluesowy świat!



Zdjęcia i filmiki należy przesłać na adres festival@suwalkiblues.com do 26 czerwca.

Więcej informacji znajduje się na stronie festiwalu, link do strony: SBF

źródło: Suwałki Blues Festival

oprac. Aneta Kursa