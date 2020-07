Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep startuje już w ten weekend

- W tym roku przypada już 12. edycja naszego festiwalu i nasi widzowie wiedzą, że z każdym rokiem nasz festiwal trochę ewoluuje. W tym roku zbliżamy się do tradycji cyrku, ale w jego nowym wydaniu, który cieszy się już dużym powodzeniem na zachodzie Europy i coraz śmielej zdobywa polskie sceny i estrady. Cyrku w nowym rozumieniu – bez tresury zwierząt, bardziej zbliżonym do tradycji teatru.

To między innymi cecha charakterystyczna Kompanii „Fundacja Sztukmistrza”, która przedstawi dwa spektakle w ramach tegorocznego Wertepu – mówi Dariusz Skibiński, organizator i pomysłodawca MFT Wertep. – Takie nowe myślenie o cyrku zaprezentują też artyści z Francji i Szwajcarii („Cie Alsand”). Ale Wertep to też tradycja – zaczynamy więc jak zwykle od przedstawień dla dzieci, by stopniowo – w ciągu dnia – przechodzić do coraz poważniejszego repertuaru. A na podsumowanie teatr AKT który przygotował dwa spektakle: „Ja gore” i „Płonące laski”.

Po roku nieobecności Wertep wraca do Orli, gdzie na finał jak zwykle zaproponowano niezwykły koncert. Wystąpią Helena Matuszewska (Same Suki, InFidelis) i Basia Songin (Sutari) - Mehehe – „CIEMNIENIE” (50"), które wprowadzą nas w świat ludowych wierzeń, etnicznych brzmień i szamańskich czarów. Autorskie kompozycje inspirowane polską muzyką ludową, dźwiękami natury i tradycjami szamańskimi z różnych regionów Polski oddają ulotną atmosferę tajemniczości.

- 25 lipca w Orli – Synagoga | 22:00

Liczba osób, które będą mogły wejść na koncert do Synagogi jest ograniczona i decyduje kolejność przyjścia, natomiast wydarzenie będzie transmitowane przez Synagogą – na ścianie Synagogi.

Z Francji i Szwajcarii przyjadą młodzi artyści („Cie Alsand), którzy zaskoczą niejednego festiwalowego gościa. Zaprezentują u nas dwa spektakle: „Kulot” (30") – wyjątkowa historia miłosna i opowieść o niezwykłej kapłance Millesime „Ite Missa Est” (30”).





A „Fundacja Sztukmistrz” po raz kolejny zaprosi na zakręcone, szalone, prawdziwie ogniste uliczne widowisko, gdzie zdarzyć może się wszystko. Ninja, Panda i Dyrektor Cyrku prezentują taniec z ogniem (fireshow), jakiego jeszcze nie widzieliście, z zaskakującym finałem, którego długo nie zapomnicie. Widowisko pełne jest gagów oraz interakcji z publicznością, przekraczając granice między fireshow a teatrem ulicznym.





Tegoroczny festiwal z uwagi na panującą pandemię koronawirusa zarówno od widzów, jak i artystów wymagać będzie zachowania szczególnej ostrożności. Na spektakle wpuszczana będzie ograniczona liczba widzów – do 150. W widocznych miejscach będą dozowniki z płynami dezynfekującymi do rąk, widzowie proszeni są o noszenie maseczek i utrzymywanie społecznego dystansu – bo bezpieczeństwo jest OK!





Program festiwalu w załączeniu







źródło: rzecznik Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep

oprac. Aneta Kursa

fot. materiały organizatora