„Karol Wojtyła - Jan Paweł II. Teatr-literatura-kapłaństwo”. Prezentacja tekstu Waldemara Smaszcza

Jak rodziła się miłość Karola Wojtyły do teatru? Jak wspominali go przyjaciele z młodzieńczych lat? Co czytał młody Wojtyła i jaki wpływ te literackie fascynacje miały na twórczość późniejszego papieża? Tego wszystkiego i jeszcze więcej dowiecie się z tekstu „Karol Wojtyła - Jan Paweł II. Teatr-literatura-kapłaństwo”, autorstwa znanego historyka, krytyka literatury i tłumacza Waldemara Smaszcza.

W niedzielę (31.05) o godz. 9.00 na fanpage’u Książnicy Podlaskiej - link do Facebooka oraz na stronie ksiaznicapodlaska.pl, pojawi się pierwsza część tekstu, czytana przez Patryka Ołdziejewskiego - aktora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, reżysera, kompozytora i ambasadora Książnicy Podlaskiej.

Całość w wersji audio będzie dostępna w niedzielę (07.06) od godz. 9.00.

Wydarzeniu, które organizowane jest w ramach projektu „Bibliotek@ON”, patronują Wrota Podlasia.

źródło: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

oprac. Anna Augustynowicz

fot. Archiwum UMWP